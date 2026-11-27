Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor. Prispevek Velimirja Boleta sem prebrala dvakrat, ker je odličen. Dvakrat tudi zato, ker moja pamet, kakršnakoli je že, ni naravnana na finance. Že od malega je naravnana na pomoč ljudem, na solidarnost, sodelovanje, empatijo, spoštovanje, iskrenost, transparentnost. Zato sem pred dobrim desetletjem kot veliko srečo doživela možnost, da sem štiriletno vodenje zdravstvenega doma – kar sem sprejela zgolj na pobudo sodelavcev, ne iz lastne iniciative – lahko izvajala ob trdni in varni opori ene najboljših finančnic slovenskega primarnega zdravstva. Hvala, gospa Mateja. In kaj iz tistega, o čemer piše Bole, je predstavljalo težavo tudi pri mojem delu direktorice javnega ...