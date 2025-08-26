Slovenija potrebuje resnične rešitve, ne podnebnih dimnih zaves

Slovenija, država z izjemno naravno in kulturno dediščino, ima nalogo, kako v energetskem prehodu združiti zelene ambicije z družbeno legitimnostjo, pravno varnostjo in ekološko odgovornostjo. Projekti vetrnih elektrarn pogosto sprožajo pomisleke zaradi nenatančnih postopkov, pravnih nejasnosti in nezadostne participacije lokalnih skupnosti – zato je nujno, da vprašanje trajnosti temelji na transparentnosti in vsebini, ne le na retoriki.

Investitorji v vetrne elektrarne, kljub več utemeljenim pomislekom strokovne in lokalne javnosti, do danes niso ponudil jasnih, vsebinskih odgovorov. Ko pritiski splahnejo, pogosto ne sledijo nobene konkretne razlage ali nova pojasnila.

Primer Pohorja je zgovoren: namen za gradnjo 56 vetrnih elektrarn je prejel devet negativnih mnenj oziroma zahtev za dopolnitev dokumentacije, ki so jih podali ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, direkcija za vode, zavodi za varstvo narave, kulture in gozdov, ministrstvo za obrambo ter občine Slovenska Bistrica in Ruše. Investitor se je odzval le z dopolnitvijo okoljevarstvenega poročila, ne pa zaradi bistvenih vsebinskih dvomov.

Drugi primer je projekt vetrne elektrarne Mali Log, zaradi katerega so bile vložene kazenske ovadbe – oprema naj bi bila tehnično neustrezna, postavljena brez pravnomočnega soglasja in v občutljivem naravnem okolju. Gre za sum goljufije in zlorabe javnih sredstev.

Podnebje ni dovoljenje za površne rešitve.

V Sloveniji je potencial vetrne energije omejen; na kopnem je malo lokacij s primerno hitrostjo vetra, ki bi izpolnjevale tako okoljske kot družbene standarde.

Pomanjkljive vetrne razmere – recimo od 18- do 22-odstotni izkoristek obstoječih turbin – in zahteve po ogromnem številu novih vetrnic za občutno povečanje kapacitete opozarjajo na tehnološko in okoljsko neracionalnost.

Državna sekretarka ministrstva za okolje, podnebje in energijo Tina Seršen je opozorila, da Slovenija »izrazito negativno izstopa« v EU glede vetrne energije, saj imajo druge države z obsežnimi zavarovanimi območji že nameščene veliko večje kapacitete. Kljub temu se je politična debata osredotočila na postopke, ne pa na vsebinski odziv industrije.

Ministrstvo za naravne vire in prostor pojasnjuje, da je kot upravni organ po zakonu dolžno voditi postopek integralnega gradbenega dovoljenja in sprejeti odločitev na podlagi vseh mnenj – pozitivnih ali negativnih – pristojnih mnenjedajalcev.

Civilne iniciative opozarjajo, da so prebivalci »naveličani zavajajočih odgovorov«. Zaradi pomanjkanja transparentnosti zahtevajo natančne informacije o poteku državnih prostorskih načrtov, ki zadevajo umeščanje vetrnih projektov. Župani in lokalne skupnosti so jasno izrazili nasprotovanje, a postopki se po njihovih besedah kljub temu nadaljujejo.

Potrebujemo resnične in preverljive rešitve – ne simbolične politike. Če skušamo pomanjkljivosti tehnologije ali družbenih procesov skriti za meglo podnebne nujnosti, prehod izgubi integriteto in postane netrajnosten.

Na nacionalni ravni ostaja regulativa sicer prisotna: zakon o urejanju prostora, gradbeni zakon, okoljsko soglasje, presoja vplivov na okolje – a kršene so lahko temeljne pravice prebivalcev. Rezultat so glasni pozivi k moratoriju na postavitev novih vetrnic, saj ni zagotovljena minimalna oddaljenost od naselij niti pravna varnost za lokalne prebivalce.

Podnebna politika ne sme biti izgovor za ignoriranje vsebine in posledic. Pravna varnost, ekološka odgovornost in državljanska zavezanost niso ovire prehoda – so njegovi temelji. Slovenija si zasluži energijsko strategijo, ki je transparentna, pravno utemeljena, ekološko odgovorna in legitimna v očeh svojih skupnosti.

***

Diego Loredan je koordinator CI za zaščito Senožeških brd.