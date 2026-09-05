V kolikor bi obdarovanje prvošolcev z izvodom slovenske ustave vzeli resno, bi lahko rekli: »Slovenije ni več, za Butale gre!«, saj o ustavnopravni materiji nastajajo doktorati in ločena mnenja ustavnih sodnikov. Ali gre za simbolno dejanje domoljubja? Da, če sedanjo ustavo razumemo kot družbeno pogodbo, kot temeljni dogovor med prebivalci in državo, ki določa pravila skupnega življenja, omejuje oblast ter varuje človekove pravice. A ustava, ki naj bi jo prvošolcem delila sedanja šolska oblast, je že leta trn v peti največji koalicijski stranki SDS in njenim klerikalnim prišepetovalcem. Stranka si že od svojega nastanka prizadeva za t. i. »ustavno večino razuma«, ker želi doseči globoke sistemske spremembe in dopolnitve ustave, ki jih z navadno večino ni mogoče uveljaviti. Po stališčih ...