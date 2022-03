Slovenske trgovske verige

Prehranska samopreskrba vsakega naroda vedno bolj postaja strateškega pomena.

Kdor nima svojih trgovskih verig za distribucijo lastnih proizvodov, bo (p)ostal žrtev tujih trgov in ne bo mogel razvijati domače proizvodnje. Brez lastnih trgovskih povezav ne more biti trajne in učinkovite lastne proizvodnje. Proizvodnja in distribucija sta povezan organizem. Na to opozarjajo vsi proizvajalci.

Zato je čudno in nedopustno, da naša politika ne vidi nujnosti in priložnosti (zdaj Mercator!), da ustvari lastno in neodvisno trgovsko verigo, ki bi trdno povezala našo kmetijsko proizvodnjo s prodajo na domačem trgu in s tem omogočila trajno lastno samopreskrbo.

Ta program je tako pomemben, da bi ga morala naša politika uvesti takoj kot svojo prioriteto. Konkretno, in ne le deklarativno. Pred volitvami smo in pomanjkanje trka na vrata.