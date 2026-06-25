Slovenski lovci v vojni za Slovenijo

Po petintridesetih letih slovenske države, ki je bila dokončno izbojevana v junijsko-julijski vojni leta 1991, je prav, da javnost spozna tudi manj znano dogajanje iz teh časov in branilce domovine, ki s(m)o bili predolgo tiho in svojega domovinskega dejanja nis(m)o obešali na veliki zvon. Slovenski lovci lahko po toliko letih ponosno povemo, da smo se odzvali klicu domovine in pomagali tako pripadnikom Teritorialne obrambe kot takratne Milice in drugim obrambnim strukturam (Civilna zaščita).

Naj spomnimo, da je 25. junija 1991 skupščina Republike Slovenije (RS) sprejela ustavni zakon za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojni in neodvisni RS in sveženj zakonov, s katerimi je prevzela pristojnost federacije na svojem ozemlju. Tako je dejansko razglasila in formalno uvedla državno samostojnost RS. Zvezni izvršni svet (ZIS) je v noči na 26. junij 1991 izdal Odlok o neposrednem zagotavljanju izvrševanja zveznih predpisov o prehajanju državne meje na ozemlju RS in Odredbo o prepovedi vzpostavljanja tako imenovanih mejnih prehodov znotraj ozemlja Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ). Izvedbo je naložil zveznima sekretariatoma za notranje zadeve in ljudsko obrambo. Naslednji dan se je začela desetdnevna vojna za Slovenijo, v kateri smo aktivno sodelovali tudi slovenski lovci.

S tem smo se trajno zapisali v zgodovino. Po treh desetletjih in pol so naši spomini na tiste dogodke še živi, zato jih lahko verodostojno prenašamo na zanamce, ki tistega časa ne poznajo in se o njem učijo iz zgodovinskih knjig. Zgodovina slovenskega osamosvajanja ima »dolgo brado« in se ni začela ne 23. decembra 1990, ko smo se na plebiscitu množično odločili za samostojno državo, in ne 27. junija 1991, ko smo šli na barikade za njeno obrambo. To je bil le vrh žuborenja in vrvenja domoljubja na Slovenskem, ki je v procesih demokratizacije v osemdesetih letih minulega stoletja dobilo neverjeten naboj in je spremljalo tudi branilce mlade države v desetdnevni osamosvojitveni vojni.

Lovci so bili tudi v partizanskih enotah. (Fotografija je simbolična). FOTO: Marko Feist

Slovenski lovci smo se z bogatim praktičnim znanjem, izkušnjami na terenu in izpopolnjeno taktiko vključili v delo na terenu na področju opazovanja in obveščanja o premikih JLA. Preveč pozabljeno je tudi tajno sodelovanje vodstev lovskih organizacij po Sloveniji s pripadniki Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ) pri iskanju in zavarovanju tajnih skladišč orožja in streliva. To se je dogajalo že leta 1990, ko so bila urejena mnoga tajna skladišča v lovskih domovih. Nobeno ni bilo nikoli izdano.

Po petintridesetih letih lahko torej zapišemo, da smo na opravljene naloge ponosni in hkrati hvaležni starejšim generacijam in voditeljem zelene bratovščine, ki so že sredi sedemdesetih let ocenile, da je vloga slovenskih lovcev zelo pomembna tudi v takratni doktrini splošnega ljudskega odpora in družbene samozaščite. Leta 1991 se je to še kako potrdilo in vse to ostaja del 119-letne zgodovine slovenske lovske organizacije. O našem sodelovanju v vojni smo nekaj napisali tudi v dveh izdajah zbornika Slovenski lovci v vojni za Slovenijo 1991 (2016 in 2021), in sicer v glavnem z zornega kota spominjanja aktivnih udeležencev tistega dogajanja iz vrst zelene bratovščine. Dodali smo tudi prispevke zgodovinarjev, ki temeljijo na dokumentarnih virih in gradivu. Zapisali smo samo delček resnice, na (do)končno zgodovinsko sodbo bo treba še počakati, ko bo na voljo daljša časovna razdalja, kar je v zgodovinopisju izredno pomembno za objektiven prikaz vsakega obdobja in njegovih udeležencev.

Želeli smo predstaviti resnico, o kateri zgodovinar Bojan Godeša meni, da je samo ena, pogledov nanjo in poti do nje pa je več. Zato jih je treba venomer strpno iskati in pošteno utemeljiti, saj je od resnice do laži samo en korak! Naj spomnim, da smo bili slovenski lovci vključeni v izgradnjo vseh treh nosilnih stebrov slovenskega uporništva v 20. stoletju, ki je pripomoglo k nastanku samostojne države leta 1991. Ne smemo namreč pozabiti, da so bili člani zelene bratovščine že med pripadniki prve slovenske vojske, ki jo je leta 1918 oblikoval general Maister in so sodelovali v bojih za severno slovensko mejo na Štajerskem in Koroškem. Lovci so bili tudi v partizanskih enotah med narodnoosvobodilnim bojem (NOB), v katerih so aktivno sodelovali v bojih proti nacizmu in fašizmu na strani protihitlerjevske zavezniške koalicije. Manjši del je sodeloval v enotah slovenskega protikomunističnega tabora na strani okupatorjev, precej mlajših lovcev je bilo zlasti na Štajerskem in Gorenjskem prisilno mobiliziranih v nemško vojsko. Tako je pač bilo!

Zadnje dejanje in »krona« slovenskega uporništva je osamosvojitvena vojna leta 1991, v kateri je zelena bratovščina častno opravila svoje poslanstvo. Tako se ves čas potrjuje narodnostni pomen lovske organizacije, ki je bil sestavni del prizadevanj ob ustanovitvi Slovenskega lovskega kluba leta 1907.

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Dr. Marjan Toš, LD Dobrava v Slovenskih goricah