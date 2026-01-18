  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Pisma bralcev

    Socialno državo lahko poljubno naskoči, grize in najeda prav vsaka miš

    Avtor je v Gostujočem peresu prepričanje o neogibnem propadu socialne države utemeljil z mišjim eksperimentom, pa še tega je neresnično predstavil.
    Da si upaš v domnevno resnem besedilu lastno prepričanje o neogibnem propadu socialne države utemeljiti z mišjim eksperimentom, res ni mačji kašelj. Da ta eksperiment pri tem še neresnično predstaviš, je že resnejša stvar in zadeva avtorjevo resnicoljubnost in verodostojnost. FOTO: woodHunt/Shutterstock
    Galerija
    Da si upaš v domnevno resnem besedilu lastno prepričanje o neogibnem propadu socialne države utemeljiti z mišjim eksperimentom, res ni mačji kašelj. Da ta eksperiment pri tem še neresnično predstaviš, je že resnejša stvar in zadeva avtorjevo resnicoljubnost in verodostojnost. FOTO: woodHunt/Shutterstock
    Srna Mandić
    18. 1. 2026 | 05:00
    A+A-

    Pod sugestivnim naslovom Ko socialna država postane mišji eksperiment smo v rubriki Gostujoče pero prebrali, da je naša socialna država neogibno zapisana koncu, in to zaradi razloga, ki ga je razkril laboratorijski poskus z mišmi »Universe 25«. Čeprav se lahko na prvi pogled ta sklep zdi preveč smel, je za prihod do takega sklepa resnično treba imeti veliko domišljije, besednih veščin in poguma, kar avtor – »podjetnik, športnik, ljubitelj knjig in dialoga« – nedvomno tudi kaže. Da si upaš v domnevno resnem besedilu lastno prepričanje o neogibnem propadu socialne države utemeljiti z mišjim eksperimentom, res ni mačji kašelj. Da ta eksperiment pri tem še neresnično predstaviš, je že resnejša stvar in zadeva avtorjevo resnicoljubnost in verodostojnost. Vprašanje njihove verodostojnosti in kredibilnosti je pomembno tudi zato, ker so sodbe o socialni državi močno orožje v ideoloških medstrankarskih bojih. To posebej velja za današnji čas, ko je verodostojnost slabo varovana in lahko v socialnih omrežjih vsak anonimno govori, kar se mu zazdi. Ljudje, ki socialno državo razumemo kot evropski civilizacijski dosežek oziroma vrednoto in spremljamo dogajanje okoli nje, vemo, kako težavno je ohranjati njeno bistvo v spreminjajočih se okoliščinah in kako zlahka jo je mogoče očrniti s »čimeržekoli«.

    image_alt
    Ko socialna država postane mišji eksperiment

    V obravnavanem prispevku je eksperiment »Universe 25« predstavljen neresnično. Navedeno je, da je primer miši, ki so jim v laboratoriju nudili »neomejeno hrano, prostor, vodo in popolno varnost«, razkril neogibne posledice takšnega stanja: po nekaj generacijah je sistem razpadel, »samci so postali pasivni, samice agresivne, mladiči zanemarjeni ... Brez nevarnosti, brez boja, brez potrebe po trudu je družba odmrla od znotraj … 'Universe 25' je propadel, čeprav so bile razmere popolne.« Tako naš avtor. Drugače pa znanstveni viri. Kot navaja E. Ramsden (»The University of Chicago Press Journals«​), so »v seriji teh poskusov podgane imele na voljo vse, kar so potrebovale, razen prostora. Po eksplozivni rasti populacije je sledila serija socialnih patologij – nasilja, seksualnih deviacij in umika«. Skratka, eksperiment je pokazal, kako pomanjkanje prostora, ob siceršnjem obilju, privede v mišji koloniji k različnim patologijam in vzbudi širše zanimanje znanstvenikov za negativne posledice prenaseljenosti, pomanjkanja osebnega prostora in sploh nevarnosti množic v omejenem prostoru.

    Naš avtor iz neresnično predstavljenega eksperimenta še izpelje smrtni udarec za socialno državo. »Evropa je po drugi svetovni vojni ustvarila svoj »Universe 25«, socialno državo … Danes se ta eksperiment ne odvija v laboratoriju, ampak v naši družbi ... Rodnost pada, ker je prihodnost preveč varna … Ker sistem ponuja podaljšano otroštvo, šolanje, subvencije, neprofitna stanovanja ...« Če izpostavim le eno, zlahka preverljivo točko, so po njegovem neprofitna najemna stanovanja nepotrebna in škodljiva? Kot je nedavno potožil tudi znani nepremičninski podjetnik, češ, zakaj ljudi siliti v najemna stanovanja? Kako to mnenje razumeti glede na brezsramen podatek, da je bilo na letošnjem ljubljanskem razpisu za najemna stanovanja uspešnih le 3,8 % prosilcev (torej 150 od 3913 vlog)? Grunf iz Alana Forda bi verjetno rekel, da avtorja pri razmišljanju pač nista imela sreče.

    V nekem smislu je avtorju vseeno uspelo ubraniti svojo naslovno trditev. Socialna država resnično postaja mišji eksperiment v toliko, da jo lahko poljubno naskoči, grize in najeda prav vsaka miš, kot ponazarja avtor. Zato v predvolilnem času ljudem, ki socialno državo razumemo kot evropski civilizacijski dosežek, ne preostane drugega, kot da smo bolj pozorni na to, koliko so sodbe o naši socialni državi verodostojne. Sodbe že frčijo od vsepovsod in v vseh oblikah, posebej nevarne so prispodobe (memi), ki dobro izgledajo, so pa brez racionalne osnove; na primer »socialna država kot mišji eksperiment«.

    ***

    Srna Mandič, Ljubljana

    Novice  |  Svet
    Italija

    V mestu z največ milijonarji letos že tretji brezdomec umrl na mrazu

    Vsak dvanajsti Milančan je milijonar, kar je največ na svetu. Danes so v Milanu pod mostom odkrili mrtvega brezdomca, umrl je zaradi mraza.
    16. 1. 2026 | 17:04
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Ema Klinec namesto na turneji končala nezavestna na kardiološki kliniki

    Vrhunska slovenska smučarska skakalka načrtuje, da se bo kmalu vrnila na trening. Športnikom zaželela srečo na bližnjih olimpijskih igrah v Italiji.
    17. 1. 2026 | 17:13
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Oboroženi jezni beli moški

    Prezirani mladi moški vkorakajo v rekrutni center, iz njega pa odkorakajo z lepo plačo, orožjem in dovoljenjem, da v imenu domoljubja brutalizirajo kogarkoli.
    Mojca Pišek 16. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Adria Airways je pozabljena

    Najbolj logičen je nadaljnji postopni razvoj s kombinacijo nizkocenovnih in klasičnih prevoznikov.
    Janez Tomažič 16. 1. 2026 | 20:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Premium
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Srna MandičSocialna državaUniverse 25Tomaž Erjavec

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc znova potrdil premoč in si priskakal odlično popotnico za Oberstdorf

    Slovenski skakalni as je bil najboljši tudi na drugi tekmi za svetovni pokal v Saporu. Izkazal se je tudi mladi Žiga Jančar.
    Miha Šimnovec 18. 1. 2026 | 06:21
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Astrologija

    Dnevni horoskop za nedeljo, 18. januarja 2026

    Pripravite se na dan, poln priložnosti in izzivov.
    18. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    TV namig: Kdo je bila Elizabeth Taylor?

    Hollywoodska slava, posel, aktivizem in osem zakonskih zvez.
    18. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Socialno državo lahko poljubno naskoči, grize in najeda prav vsaka miš

    Avtor je v Gostujočem peresu prepričanje o neogibnem propadu socialne države utemeljil z mišjim eksperimentom, pa še tega je neresnično predstavil.
    18. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Nekatere netočnosti so trdoživo ostale v spominu javnosti

    Če bi kdo pisal o začetkih krščanske Evrope pred več stoletji, bi to vzeli kot odsev tedanjih zgodovinskih nazorov. Danes pa zares ne.
    18. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    TV namig: Kdo je bila Elizabeth Taylor?

    Hollywoodska slava, posel, aktivizem in osem zakonskih zvez.
    18. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Socialno državo lahko poljubno naskoči, grize in najeda prav vsaka miš

    Avtor je v Gostujočem peresu prepričanje o neogibnem propadu socialne države utemeljil z mišjim eksperimentom, pa še tega je neresnično predstavil.
    18. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Nekatere netočnosti so trdoživo ostale v spominu javnosti

    Če bi kdo pisal o začetkih krščanske Evrope pred več stoletji, bi to vzeli kot odsev tedanjih zgodovinskih nazorov. Danes pa zares ne.
    18. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo