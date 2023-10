Solidarnost bo šla še naprej

Ne bo se ustavila pri prostovoljcih, niti pri bankah, ki so bile nekoč naše in bi danes lahko našemu proračunu pomagale z milijardnim dobičkom. Pa ne bodo pomagale, ker so jih osamosvojitelji in kasnejši naši predstavniki za drobiž prodali tistim, ki vedo, kako se dela denar na račun ljudi in podjetij.

Ampak, solidarnost je močna in bo šla naprej. Najprej bosta obe največji stranki priznali, da sta prehitro in brez dovoljenja javnosti in zato nelegitimno pobrali dodatna dva milijona evrov iz proračuna za »delo« političnih strank, kar v prevodu pomeni: za nagrajevanje brezposelnih somišljenikov. In bodo ta sredstva vrnili. Pri tem se politika ne bo ustavila. Spoznala bo, da ni solidarno, če izkoriščaš politiko za obratovanje strank – političnih podjetij, česar se stranke sploh ne sramujejo več. Ugotovile bodo, da je treba solidarno vrniti odločanje in politiko ljudem, ki jim je bila s kvazi predstavniškim sistemom ta pravica odvzeta. Torej bodo sprejele nov zakon o političnih strankah, ki jih bo izenačil z društvi. Zastarel, nemoderen in od ljudi odtujen politični sistem bodo stranke same zamenjale z neposredno demokracijo, ki bo temeljila na transparentnosti, solidarnosti in odgovornosti.

Tako kot je zveza komunistov ob osamosvojitvi samokritično ugotovila, da je bil tedanji sistem preživet in dotrajan način organizacije države in družbe, in sama sestopila z oblasti, tako bo aktualna politika ob podpori nevladnih organizacij sama sestopila iz sistema, ki je potraten in slabo skrbi za javno dobro.

Bojim se, da smo zamudili priložnost, ko smo po predstavi prejšnje oblasti demokratizirali samo RTV, lahko bi soočasno demokratizirali tudi politični sistem.