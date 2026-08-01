Sosedski odnosi »made in Italy«

Poslanska zbornica italijanskega parlamenta je pri obravnavi novega volilnega zakona 15. julija letos (dva dni po 106. obletnici požiga Narodnega doma v Trstu) zavrnila dopolnila, ki bi slovenski narodni skupnosti v Italiji olajšala izvolitev svojega predstavnika v rimskem parlamentu. Amandma, ki so ga v dogovoru s stranko Slovenska skupnost (SSk) vložili poslanci tradicionalnih zavezniških manjšinskih strank, francoske in nemške, je določal, da bi lahko na območju Furlanije - Julijske krajine (FJK) neodvisno od drugih strank kandidatne liste vložila tudi slovenska manjšina. Če bi ena od list dobila najmanj odstotek glasov, bi bil njen kandidat izvoljen v italijanski parlament. Predlog je bil zavrnjen z veliko večino, 207 glasov proti ob 130 vzdržanih in le 12 glasovi za. Ob tem je treba ...