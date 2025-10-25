Spolno občutljiv jezik ali jezikovna zmota?

Že nekaj mesecev v Pismih bralcev beremo jezikovne zapise z naslovom Kako zapisati priimek italijanske premierke. Sprožile so jih Smernice za spolno občutljivo rabo jezika, ki jih je v letu 2018 izdalo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V njih je namreč predpisano, da smemo žensko uradno in publicistično poimenovati le s priimkom v moškem spolu v prvem sklonu ednine. In takega priimka ni mogoče sklanjati v ženskem spolu.

Torej: da je zdravnica Zlata Ažman v prvem in v vseh odvisnih sklonih zmeraj in povsod le (nesklonljiva) Ažman, a nikoli in nikjer (sklonljiva) Ažmanova. Zakaj tako? Zato, ker naj bi obrazili -ova (dr. Ažman-ova) in -eva (prof. Furlanič-eva) pomenili, da sta tako poimenovani strokovnjakinji lastnina moškega z njunim priimkom.

Potemtakem naj bi bil ženski priimek z obrazilom -ova ali -eva žaljiv, ker naj bi namigoval, da je ženska neenakopravna z moškim. Zaradi tega Smernice določajo, da je prav zapisati samo tako: »Zdravniki so dr. Ažman svetovali, naj odstopi.« Ni pa prav zapisati: »Zdravniki so dr. Ažmanovi svetovali, naj odstopi.«

A v tem določilu je prikrit navihan zajček nepoznavanja jezika, ki je snovalce Smernic zvabil v zanko zmote. Kajti: obrazili -ova in -eva v priimkih v ženskem spolu vse od stare zgodovine našega jezika ne kažeta na lastnino, temveč na izvor, poreklo, rod, rodbino sleherne nosilke takega priimka.

Celo v nepregledni množici slovanskih moških in ženskih priimkov z obrazili -ov, -ev, -ova, -eva, -ski, -ska in -in ne naletimo na nobenega, ki nam bi pričal o lastnini.

Ne le v vseh tovrstnih priimkih, tudi pri več samostalnikih v ženskem (ne le v moškem) spolu nam obrazili -ov in -ova ne pomenita lastnine. Povesta nam samo, od kod kaj izhaja, iz česa je kak predmet narejen itd. Bukov žir izhaja iz bukve, smrekov gozd iz smreke, češnjevo pohištvo iz češnje in hrastov ali gabrov les iz hrasta in gabra.

Isto smemo reči še za ajdov in ječmenov kruh, ki ju pripravljamo iz ajdove in ječmenove moke, ali pa za lipov čaj, ki je iz lipovega cvetja. Velja pa to pravilo tudi za priimke v ženskem spolu: Ažmanova, Furlaničeva, Musarjeva, Merklova, Jourova itd. Vsi nas opozarjajo na izvor, ne na lastnino.

Taki priimki namreč niso svojilni pridevniki, ki naj bi (po Smernicah) označevali lastnino, temveč so pridevniški samostalniki, kot sta požarni ali predsedujoči, in kažejo na samostojne osebnosti. Ko se oglasi zvonec vhodnih vrat, ne vprašamo, čigava je zunaj (lastnina), temveč kdo (oseba) je na vratih.

Da vsi priimki kažejo poreklo, dom in rod osebe, pričajo imenitnejša osebna poimenovanja v romansko-germanskih jezikih, v katerih (poimenovanjih) srečamo predloge: de, di, da, von, van, zu, ki pomenijo: iz, od, pri. Povedo, kje so »doma« osebe s takimi poimenovanji: (Ludwig) van Beethoven, (Leonardo) da Vinci, (Sant' Antonio) di Padova (Anton Padovanski), (Honoré) de Balzac, (Miguel) de Cervantes, (Madame) de Staël, (Ursula) von der Leyen itd.

Priimek v ženskem spolu z obrazilom -ova ali -eva se je Francetu Prešernu zdel primeren in mu ni zvenel žaljivo. In to velja še danes.

Priimki take vrste v naši materinščini dobijo obrazilo -ski/-ska: Goriški (grofje), (Veronika) Deseniška, Celjski (grofje), Turjaški (po Turjaku), (Josipina) Turnograjska (je z gradu Turn), (Jovan Vesel) Koseski.

Celo v nepregledni množici slovanskih moških in ženskih priimkov z obrazili -ov, -ev, -ova, -eva, -ski, -ska in -in ne naletimo na nobenega, ki nam bi pričal o lastnini. Vsi so usmerjeni na izvor, poreklo, rodovino. In vsi so dovoljeni v domačih jezikih in uradno uporabljani v obeh spolih: Noskov – Noskova, Andrejev – Andrejeva, Komarski – Komarska, Medvedjev – Medvedjeva, Aleksandrov – Aleksandrova, Radvanski – Radvanska, Karenin – Ana Karenina (v Tolstojevem romanu).

Tovrstni priimki v ženskem spolu z obrazilom -ova ali -eva, ki se dajo gladko sklanjati, so doma in v splošni rabi tudi v slovenščini: Ažmanova, Musarjeva, Merklova. A po Smernicah za spolno občutljivo rabo jezika naj bi bili nesprejemljivi, če ne celo žaljivi.

France Prešeren, ki je imel tako visoko izostren čut za pravilen jezik, da je z najmanj besedami največ povedal v našem pesništvu, ne bi in ni soglašal s tako sodbo. Sonetni venec, ki velja za vrh njegovega ustvarjanja, je posvetil Primicovi Julji. Priimek v ženskem spolu z obrazilom -ova ali -eva se mu je zdel primeren in mu ni zvenel žaljivo. In to velja še danes.

Jože Hočevar, Portorož.

