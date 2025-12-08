Spomenik mariborskemu viceadmiralu

Maribor dobiva podobo urejenega in kulturnega evropskega mesta. Ureditev Lenta (tudi z napakami), spomeniškovarstvena obnova starega mestnega jedra z oživitvijo minoritskega samostana in gradnja knjižnice so za naše mesto velika pridobitev. Skrb za obnovo in varovanje naše kulturne dediščine se vrašča v življenje meščanov, ki cenijo svoje mesto in v njem radi živijo. Novi videz mesta opazijo tudi tuji turisti, ki pogosto trdijo, da je Maribor lepši od Ljubljane, saj ima dušo ter prijazne in sposobne ljudi.

Teh je bilo veliko tudi v različnih obdobjih nastajanja našega mesta. Spoštovanje jim lahko izkažemo tako, da po njih poimenujemo ulice, trge, javne zgradbe ali jim postavimo spomenike. Mnogi zaslužni Mariborčani so javno priznanje že dobili, nekateri pa nanj še čakajo. Med čakajočimi je žal še vedno mariborski viceadmiral Wilhelm von Tegetthoff, rojeni Mariborčan in odlični dijak mariborske Klasične gimnazije, ki je kot admiral simboliziral moč oboroženih sil habsburške monarhije in zato postal častni meščan Dunaja, Trsta, Ljubljane in še nekaterih manjših mest. Maribora med njimi ni ...

Bliža se 160. obletnica znamenite bitke pri Visu (20. julija 1866), v kateri je viceadmiral Tegetthoff porazil italijansko mornarico. Mariborski admiral je eden izmed štirih najpomembnejših admiralov v svetovni zgodovini pomorstva. Kot poveljnik avstro-ogrske mornarice, v kateri so se borili tudi slovenski mornarji, je kot zmagovalec nad italijanskim bojnim ladjevjem dolgoročno preprečil nastajajoči italijanski državi, da bi se polastila tudi drugih vzhodnih delov Jadranskega morja, ki so danes del slovenskega morja.

Prav Slovenci vedno bolj uživamo sadove njegovega vojaškega uspeha, saj smo s svojo »vikendaško« in turistično navzočnostjo najbolj prisotni na tem prostoru. Po vsem tem je težko razumeti, ali pa tudi ne, zakaj Tegetthoff ni bil del naše kolektivne zavesti. Sedanja civilna iniciativa je leta 2021 ob 150. obletnici smrti viceadmirala Tegetthoffa obudila predlog za postavitev spomenika in ga posredovala mestnemu svetu MO Maribor in županu Aleksandru Saši Arsenoviču.

Takratna in sedanja pobuda temeljita na strokovnem mnenju zgodovinarjev, urbanistov in spomeniške službe. Uporabljamo zanesljive vire, kot so: monografija prof. dr. Igorja Grdine Wilhelm von Tegetthoff – bitka pri Visu 20. julija 1866, h kateri je del gradiva prispeval založnik Primož Premzl, dokumentarna razstava o Tegetthoffu v Univerzitetni knjižnici Maribor avtoric dr. Vlaste Stavbar in Nine Lončar in razstava ob 120-letnici Pokrajinskega muzeja Maribor, kjer so združili portreta generala Maistra in viceadmirala Tegetthoffa v reprezentančnem prostoru in jima izkazali dolžno spoštovanje.

Začetki naše pobude segajo v leto 1992, ko smo v okviru Kulturnega foruma Maribor, mnogi so ga imenovali »vest Maribora«, organizirali okroglo mizo z namenom, da pretehtamo vse argumente za postavitev spomenika in proti njej. Tu sta izstopala mariborska zgodovinarja, ko je prvi trdil, da je Tegetthoff sovražil Slovane in mesto Maribor, drugi pa je menil, da je »vrnitev spomenika zaradi nekakšne hvaležnosti Avstriji absurdna«.

Kako je Tegetthoff sovražil in žalil Maribor, dokazuje pismo, ki ga je 16. decembra 1866 iz Londona poslal mariborskemu županu Tappeinerju. V njem je med drugim zapisal: »… želja občinskega zastopstva mojega domačega mesta, da bi eno izmed mariborskih ulic poimenovali z mojim imenom, je zame nov dokaz gorečega zanimanja za usodo rojaka, ki – čeprav daleč od doma – spoštuje pripadnost domačemu mestu in je srečen, ker je dokazal, da znajo štajerski sinovi opraviti svojo dolžnost ne samo na kopnem, ampak tudi na morju. Vaše blagorodje, prosim vas, da mojim rojakom prenesete mojo iskreno zahvalo za njihovo namero, ki mi je v veliko čast.« O odnosu do Slovanov pa dosti pove stavek, ki ga je izrekel, ko mu je poveljnik obrambe Visa čestital za zmago: »Lahko je zmagati z vašimi slovanskimi levi.« Preostali razpravljajoči na tej okrogli mizi so svoja mnenja izražali previdno, tako da do pravih sklepov ni prišlo.

Naše dolgoletno prizadevanje je bilo poplačano 11. septembra 2024, ko smo od Sektorja za kulturo MO Maribor prejeli dopis s prijazno in optimistično vsebino, v katerem nam sporočajo, da bo Urad za kulturo in mladino MO Maribor našo pobudo predlagal strokovni komisiji za oceno pobud in pripravo mnenja županu za postavitev spomenikov in obeležij v javnem prostoru v MO Maribor. Razveselil nas je predvsem stavek: »Verjamemo, da bomo našli ugodno rešitev za primerno obeležitev zgodovinskega prispevka delovanja viceadmirala Wilhelma Tegetthoffa.«

Pričakujemo takšno rešitev, ki bo obogatila kulturno in zgodovinsko podobo našega mesta. Omembe vredna je tudi naša namera, da bomo potrebna finančna sredstva zbirali tudi z donacijami naših meščanov.

Aleš Arih, prof. zgodovine, geografije in turizma, Maribor.

