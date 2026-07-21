Po tem, ko je bil izbran spomenik osamosvojitve, sem si ogledal Trg republike, nekdanji Trg revolucije. Ne morem soditi primernosti sprejetega spomenika, ker za to nimam znanja. Me je pa postavitev spomenika na Trg republike napeljala na naravnost zabavno razmišljanje. Letos praznujemo 35 let od osamosvojitve in torej 35 let po osamosvojitvi postavljamo spomenik temu dogodku.

Ko pa sem stal sredi trga in s pogledom zaobjel okolico trga, sem videl Maximarket, stolpnico NLB, stolpnico TR3, Cankarjev dom, stavbo parlamenta in dva spomenika. In vse to je bilo zgrajeno in postavljeno 35 let po koncu druge svetovne vojne pred osamosvojitvijo, ko je bila Slovenija v vse drugačnem stanju, kot je bila ob osamosvojitvi. Zato bi bilo morda vredno razmisliti o drugi lokaciji spomenika osamosvojitvi, na kateri primerjava med uspešnostjo obeh 35-letnih obdobij ne bo tako silno bodla v oči.

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Primož Cunder, Ljubljana.

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