Spomeniki in kratkovidnost naroda

Pod naslovom Spomeniki, tihe priče preteklosti ali simboli spora je bil objavljen zanimiv, poučen in vzgojen zapis gospoda Ladislava Lipiča, upokojenega generalmajorja. Njegove misli in nauki morda zaslužijo še kaj premisleka in komentarja.

Modro zapiše, da vsebujejo države tako nekaj ideološkosti kot tudi etape narodove zgodovinskosti; z vidika narodove zavesti da je odrekanje državne kontinuitete kratkovidno! Slednje je gotovo res, medtem ko smo glede ideologije žal že priča pretnjam, kaj vse da bo novoizvoljena oblast z zakoni takoj spremenila. Pisec omeni, da bi morali ob dvomljivih (zoprnih) akcijah najprej pomisliti na posledice. Res!

Na Trgu republike v Ljubljani stoji spomenik, kjer je v gruči ljudi zaznati lik Edvarda Kardelja. Pomemben simbol, saj je znano, da je bil prav Kardelj zaslužen za prvi zapis v slovensko ustavo (1974): »... Slovenija je država ...«

Nov pripravljajoči se spomenik osamosvojiteljem bo torej lahko le etapa v kontinuiteti naše državnosti? Upajmo, da bo dosledno umeščen v zaporedje etap, kot mu pripada glede razvoja suverenosti slovenske državnosti, upoštevajoč drugo alinejo »Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije« (1991): »Upoštevajoč dejstvo, da je bila Republika Slovenija država že po doslej veljavni ustavni ureditvi in je le del svojih suverenih pravic uresničevala v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji.«

Po osamosvojitvi sta glede prenosa suverenosti sledili še dve etapi: vstop v Nato in vstop v Evropsko skupnost (2004). Že se omenjajo nameni, da bi ti dve etapi tudi dobili svoja spomenika?

Pisec omeni boleče dejstvo: »... uničevanje celih gospodarskih panog in svetovno znanih blagovnih znamk po naši osamosvojitvi ...« Kar nekaj zavzetih udeležencev desetdnevne vojne je doslej zaradi tega že izrazilo razočaranje, ker država ni postala takšna, kot so pričakovali – med njimi pokojni starosta France Bučar.

Postavimo si torej dve vprašanji: obstaja morda posredna zveza med osamosvojitvijo in uničevanjem gospodarskih panog v smislu vzrok-posledica? In drugo, ali morda udeleženci niso dovolj premišljevali o posledicah osamosvojitve?

Gotovo so o tem dobro premislili sosedje (Avstrija, Nemčija, Italija, Vatikan), kajti predvsem te države so od razpada Jugoslavije pričakovale plen in ga naposled tudi vsaka na svoj način dobile – molče ga še vedno uveljavljajo.

Radetzkemu so nekoč postavili spomenik pred današnjim Tivolskim gradom (1880), ljubljansko županstvo je leta 1918 dalo kip odstraniti, ljubljanska občina pa ga je leta 2021 ponovno postavila. Kontinuiteta molče teče? Čigava?

Bodimo torej zmernejši pri postavljanju spomenikov. Ne povzročajmo bodočim generacijam sitne zadrege, da bi jih morali podirati. Spomeniki utegnejo biti ne samo simboli spora, marveč tudi neme priče nepremišljenega, trenutno navdušenega narodovega razpoloženja.

Ivan Lah, Ljubljana.

