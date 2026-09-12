Sporna odstavka 27. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij

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V zadnjem času se na družbenih omrežjih ponovno pojavljajo številni zapisi o posledicah zakona o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod), sprejetega leta 1999. Njihovi avtorji zastavljajo vprašanja o nastanku zakona, pri tem pa omenjajo tudi moje ime in osnutek, ki sem ga pripravil po naročilu ministrstva za malo gospodarstvo in turizem s sedežem v Mariboru ter na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 14. januarja 1999.

Ker se posamezne navedbe ponavljajo, nekatere med njimi pa so nepopolne ali nenatančne, čutim dolžnost, da kot neposredni udeleženec pojasnim, kar mi je znano, ter javno zaprosim za odgovore tiste, ki bi lahko osvetlili preostali del zakonodajnega postopka.

Javnost ima pravico pričakovati, da ljudje, ki so bili udeleženi v zakonodajnem postopku ali so opravljali funkcije, povezane z njim, povedo, kaj vedo. S problematiko izbrisanih gospodarskih družb in posledicami ZFPPod se neprekinjeno ukvarjam že sedemindvajset let.

V tem času sem pripravil štiri osnutke zakonov, na podlagi katerih so bili oblikovani predlogi zakonov, ki jih je Državni zbor Republike Slovenije sprejel v letih 2007, 2011, 2018 in 2021, napisal dve dokumentarni monografiji Zakaj ste nas kaznovali? (Maribor, Kulturni center, 2021) in v angleškem jeziku (2025). Monografiji in druga gradiva je Zasebni zavod za zaščito podjetništva – CINIP poslal številnim nosilcem oblasti, poslancem ter pristojnim državnim institucijam.

Kljub temu se na predstavljene ugotovitve ni vsebinsko odzvala nobena državna institucija in noben poslanec. Prav tako mi nihče ni sporočil, da so predstavljena dejstva neresnična, niti ni argumentirano oporekal mojim ugotovitvam. Molka seveda ne štejem za priznanje pravilnosti svojih ugotovitev. Toda sedemindvajsetletni molk institucij ob tako resnih in dokumentiranih vprašanjih prav tako ne more biti zadovoljiv odgovor pravne države.

Prizadeti in oškodovani ljudje prosijo za pojasnila: Zakaj je bila vsebina osnutka zakona o finančnem poslovanju podjetij, pripravljenega po naročilu ministrstva za malo gospodarstvo in turizem ter ministrstva za pravosodje in ob vednosti Vlade Republike Slovenije, po končani javni obravnavi od marca do maja 1999 nadomeščena z bistveno drugačnim besedilom, medtem ko je naslov zakona ostal nespremenjen?

Kdo je pripravil novo besedilo in kakšna je bila pri tem vloga Slovenskega sodniškega društva, ki se v dokumentih oziroma drugih virih omenja kot pripravljavec drugega osnutka? Zakaj je ministrstvo za finance prevzelo vlogo nosilca oziroma predlagatelja zakonskega gradiva namesto ministrstva za malo gospodarstvo in turizem ter ministrstva za pravosodje, ki sta naročili pripravo prvotnega osnutka?

Zakaj besedilo, ki ga je ministrstvo za finance 13. maja 1999 predložilo Vladi Republike Slovenije, ni vsebovalo četrtega in petega odstavka 27. člena, s katerima je bil s sklicevanjem na določbe zakona o gospodarskih družbah pozneje uveden prenos obveznosti izbrisanih družb na njihove družbenike oziroma delničarje? Zakaj je Vlada Republike Slovenije 27. maja 1999 obravnavala in sprejela besedilo predloga zakona brez navedenih odstavkov?

Če je tako, kdo ju je dodal pozneje, na kateri pravni oziroma postopkovni podlagi in po čigavem naročilu? Zakaj je bilo predsedniku državnega zbora 28. maja 1999 poslano besedilo predloga zakona z dodanima četrtim in petim odstavkom 27. člena in s predlogom, naj se zakon sprejme po hitrem postopku? Zakaj obrazložitev zakonskega predloga ni vsebovala pojasnila o vsebini, namenu in posledicah četrtega in petega odstavka 27. člena, čeprav sta bila vključena v besedilo, poslano poslancem in objavljeno v Poročevalcu državnega zbora 7. junija 1999?

To niso retorična vprašanja in tudi ne pomenijo vnaprejšnjih ugotovitev o osebni odgovornosti kogar koli. To so vprašanja, ki izhajajo iz primerjave dokumentov in na katera bi morala pravna država znati odgovoriti. Javni poziv takratnim nosilcem funkcij in podpisnikom dokumentov – odgovore oziroma pojasnila o vseh ali vsaj nekaterih navedenih vprašanjih bi javnosti lahko pomagale podati naslednje osebe: Aleš Zalar, predsednik Slovenskega sodniškega društva v obdobju 1997– 2001, ki bi lahko pojasnil vlogo Slovenskega sodniškega društva v postopku sprejemanja omenjenega zakona.

Ivanjko: »Danes imen ne navajam zato, da bi obtoževal, temveč zato, ker lahko po vseh teh letih samo še konkretni ljudje povedo, kaj se je dejansko zgodilo.« FOTO: Tadej Regent

Mitja Gaspari, takratni minister za finance in podpisnik dopisa ministrstva za finance Vladi Republike Slovenije z dne 13. maja 1999, s katerim je bilo predlagano, naj se gradivo uvrsti na seje pristojnih vladnih odborov in na sejo Vlade Republike Slovenije. V tem dopisu sta bila za sodelovanje pri obravnavi gradiva na seji vlade navedena tudi Janko Razgoršek, takratni minister za malo gospodarstvo in turizem, ter dr. Nina Plavšak, takratna državna podsekretarka na ministrstvu za finance.

Minister Mitja Gaspari je 25. maja 1999 za sodelovanje pri obravnavi gradiva določil tudi Alenko Selak, takratno državno podsekretarko. V dokumentaciji je navedeno tudi ime tedanjega ministra za pravosodje Tomaža Marušiča, ki je pokojni. Podobno navajam tudi ime pokojnega Boruta Šukljeta, takratnega generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije in podpisnika dokumenta z dne 18. januarja 1999, povezanega s sklepom vlade o pripravi zakona o finančnem poslovanju podjetij.

Njuni imeni navajam zaradi celovitega prikaza sestave in poteka postopka. Stanko Štrajn, podpisnik izjave o skladnosti predloga zakona s predpisi evropskih skupnosti. Tone Dolčič, takratni direktor Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo in podpisnik pripomb k predlogu zakona o finančnem poslovanju podjetij z dne 17. maja 1999, v katerih četrti in peti odstavek 27. člena nista omenjena.

Nevenka Črešnar Pergar, takratna generalna sekretarka Vlade Republike Slovenije in podpisnica dopisa z dne 28. maja 1999, s katerim je Vlada Republike Slovenije predsedniku državnega zbora poslala predlog zakona o finančnem poslovanju podjetij v obravnavo in sprejetje po hitrem postopku.

Priloženi predlog zakona vsebuje naknadno dodana sporna odstavka 27. člena. Vse navedene spoštljivo prosim, naj povedo, ali poznajo okoliščine, v katerih sta bila četrti in peti odstavek 27. člena vključena v predlog zakona, kdo je njuno vključitev predlagal ter ali je bila Vlada Republike Slovenije z njuno vsebino in pravnimi posledicami posebej seznanjena. Ne pričakujem priznanja krivde in nikogar ne pozivam, naj prevzame odgovornost za dejanja, ki jih ni storil.

Prosim samo za dejstva, pojasnila in osebna pričevanja. Vsakemu navedenemu mora biti zagotovljena možnost, da se odzove, popravi morebitno netočnost ali pojasni svojo tedanjo vlogo. Sedemindvajset let sem pisal, predlagal zakonske rešitve in prosil institucije za pojasnilo, ne da bi kogar koli poimensko izpostavljal.

Danes imen ne navajam zato, da bi obtoževal, temveč zato, ker lahko po vseh teh letih samo še konkretni ljudje povedo, kaj se je dejansko zgodilo. To dolgujemo oškodovanim, pravu in zaupanju v pravno državo.

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zasl. prof. dr. Šime Ivanjko, Maribor. Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor.