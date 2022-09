Spremembe so nujne na globalni ravni

Podnebne spremembe ob sedanjem hlastanju po dobičku že ogrožajo življenje na našem planetu. Samo v zadnjih stoletjih so se menjavale različne družbene ureditve, od kneževin, cesarstev in kraljevin, fašizma, nacizma, komunizma in socializma do sedanjega neoliberalizma. Spremembe so bile vedno nasilne. Šele takrat, ko je bila večina nečloveško mučena in izkoriščana od krutih vladarjev, so zato nastali kmečki punti, francoska in ruska revolucija ter vojne. Tlačani so se po malih kneževinah borili s kosami proti konjenici, oboroženi s sabljami in sulicami, poraženi pa so končali »na gavgah«. V kasnejših revolucijah in vojnah so bili spopadi na vse večjih območjih in z vedno bolj morilskim orožjem.

Sedanje razmere v neoliberalizmu, ki obvladujejo večino človeštva na planetu, ponovno zahtevajo radikalne družbene spremembe, ker več sto milijonom grozi smrt zaradi lakote, nekateri najbogatejši pa se gredo pri vsem razkošju celo vesoljski turizem. Taki tudi ne priznajo podnebnih sprememb, ker naj bi bil to samo problem tretjega in revnega sveta, kjer ne znajo gospodariti z dobičkom. Gospodarji kapitala in vladarji so v sedanjem neoliberalizmu zavarovani celo z nuklearnim orožjem, kar poleg podnebnih sprememb najbolj ogroža življenje na planetu.

Razumni ljudje se zavedajo odgovornosti za varstvo in za trajnostno rabo narave, ki je naravna danost za sedanje življenje ter še za življenje vseh naslednjih rodov. Zato se upravičeno upirajo zakonom neoliberalizma, ki zahtevajo dobiček ne glede na posledice za življenje. Zato so nujne radikalne spremembe na globalni ravni, čeprav se pri tem zavedajo velikega tveganja, celo tretje svetovne vojne, ki bi bila tudi zadnja vojna. Mirno rešitev na globalni ravni so dolžne z ukrepi zagotoviti svetovne organizacije: OZN – Organizacija združenih narodov, FAO – Organizacija združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, WHO – Svetovna organizacija za zdravstvo.