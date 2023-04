Sramota na RTV Slovenija

V petek, 7. aprila, je bil svetovni dan zdravja. Iniciativa Glas ljudstva je ob 18. uri na zborovanju pred ministrstvom za zdravje (na Štefanovi ulici v središču Ljubljane) predstavila tri predloge zakonov, ki naslavljajo privatizacijo zdravstva, odpravo zdravnikov »dvoživk«, zaradi katerih ustvarjajo dobičke zasebne ordinacije in koncesionarji, neobremenjeni s prispevki za socialno-zdravstveno varstvo »dvoživk«. V javnem zdravstvu pa se čakalne vrste daljšajo. Tretji zakon predlaga ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ne da bi obremenili proračun.

Tri življenjsko pomembne teme na svetovni dan zdravja, a nikogar od naslovljenih pristojnih v petek ni bilo na spregled pred ministrstvo. Za presežno sramoto pa je poskrbela »javna« RTV Slovenija, ki ni zaznala potrebe, da o vsebini, ki se tiče vseh državljanov, podrobno obvesti javnost. V informativni oddaji Odmevi na prvem programu tisti večer o tem ni bilo niti besede. V nasprotju z »javno« RTV Slovenija je istega dne POP TV v oddaji 24 ur zvečer pripravila temeljito reportažo in desetminutno soočenje s sekretarjem na ministrstvu za zdravje in dr. Kebrom iz iniciative. Voditeljica in dr. Keber sta bila fokusirano precizna, sekretar z ministrstva pa – ovinkarjenje z neoprijemljivo agendo vlade.

Zdaj vemo, koliko velja servilna strankarsko varovana ekipa na RTV Slovenija. Za svojo pokoro SDS je pripravljena žrtvovati poklicno integriteto.