    Pisma bralcev

    Sramota v Oberstdorfu

    Incident s smučmi na svetovnem prvenstvu je razkril nevarna organizacijska tveganja, pomanjkanje nadzora in vprašljivo odločanje žirije.
    Vodstvo je sicer neuspešno protestiralo in menda razmišljalo o odstopu od nadaljevanja neregularne tekme. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    Vodstvo je sicer neuspešno protestiralo in menda razmišljalo o odstopu od nadaljevanja neregularne tekme. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    Milan Skitek
    28. 1. 2026 | 05:55
    5:23
    Kot eden izmed številnih navijačev naših skakalcev in skakalk sem bil zgrožen, ko sem na letošnjem svetovnem prvenstvu v poletih videl smuči, ki so drvele po skakalnici in takoj zatem Petra Slatnarja, ki je hitel z novimi smučmi na vrh skakalnice, ampak dvigalo je bilo tako počasno, da mu jih ni uspelo pravočasno dostaviti našemu Domenatorju, ki nato v prvi seriji ni smel skakati.

    Obstaja več različic dogodka, ker kljub številnim vpletenim in kontrolam ni bilo delujočih kamer na izpostavljenem mestu, ki bi dokazale odgovornost za to afero z visokim tveganjem. Zato namen tega prispevka ni ugotavljati krivde oziroma odgovornosti, ki se bo ugotavljala z našim protestom na mednarodno zvezo oziroma FIS, ampak ugotavljanje velikih sistemskih tveganj glede vodenja samega tekmovanja. »Zadeva bi se lahko končala zelo slabo, obstajala je grožnja veliko hujših posledic.

    Smučarska zveza nad FIS tudi s pritožbo zaradi materialne škode

    Že to, da smo se zgolj za sekundo izognili situaciji, v kateri bi smučki prileteli v Mariusa Lindvika, ki bi se že spustil z zaletne rampe, je grozno spoznanje,« pravijo ameriški športni komentatorji. »Predvsem ena smučka je dobila izjemen pospešek, in kar čudež je, da se na skakalnici ni odlepila od tal ter poletela skozi zrak. Pri tem pa je šla mimo celega niza pihalcev, ki so skrbeli za čisto smučino. Kateregakoli od njih bi lahko resno poškodovala ali celo ubila. Enako pa velja za nekaj sekund pozneje, ko je z veliko hitrostjo poletela skozi zrak, nato pa se nekontrolirano vrtinčila in treščila ob leseno ogrado. Le nekaj metrov nižje sta za njo stala dva fotografa,« nadaljujejo omenjeni komentatorji.

    Absolutno dokazano pri aferi do zdaj je samo dejstvo, da smuči po skakalnici ni potisnil Domen, ampak so odletele s pomočjo nekoga drugega, povezanega z organizacijo tekme. Zadeva se je zaključila z arogantnim nastopom kontrolorja, ki je Domnu zabrusil, da je zanj konec in da ne sme skakati, pri čemer so bili vsi drugi skakalci na strani Domna, da bi lahko skočil tudi v prvi seriji. Naše vodstvo je sicer neuspešno protestiralo in menda razmišljalo o odstopu od nadaljevanja neregularne tekme. V vsej zmedi je bilo celo izpisano, da Slovenija ne sme skakati in se je Timi Zajc že obrnil, potem pa se je izpisalo drugače. Premnogi gledalci in opazovalci smo dobili upravičen občutek, da uradne osebe ne vedo, kaj delajo in zakaj to počnejo.

    Naša smučarska zveza je na Mednarodno smučarsko zvezo FIS naslovila uradno pritožbo. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    Naša smučarska zveza je na Mednarodno smučarsko zvezo FIS naslovila uradno pritožbo. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

    Menda bi šli sedaj naši z dodatnim protestom na čelu z Gorazdom Pogorelčnikom prav do konca. Dodatni protesti bodo verjetno pogoreli zaradi birokratov na FIS, ki se ne ukvarjajo z realnimi interesi športa in športnikov ter visokimi sistemskimi tveganji, ampak bolj z milimetri na dresih oziroma nogah skakalcev in drugimi pritiklinami. Že v primeru diskvalifikacij Timija Zajca in Nike Prevc smo dobili resno opozorilo teh birokratov, ki jim gredo v nos naši uspehi. Delovanje nadaljujejo z Domnom, ki je moral po skoku v drugi seriji na absurdno kontrolo. Kdo bo naslednji?

    Takšno raboto je treba ustaviti vsaj z minimalnimi standardi kakovostnega vodenja tekme, vključno s pripadajočo infrastrukturo in namestitvijo delujočih kamer okoli kontrolnega šotora (menda se vseeno na vrhu skakalnice snema, posnetek dogodka pa ne obstaja oziroma je izginil), da bi si žirija končno lahko ogledala, kaj se je zares dogajalo na vrhu skakalnice.

    Nemški delegat neomajen: Krivda je Domnova. Kot če bi pozabil štartno številko

    Naša smučarska zveza je na Mednarodno smučarsko zvezo FIS naslovila uradno pritožbo. Skrbi izjava in dikcija Jelka Grosa, ki govori, da bi se LAHKO žirija oziroma vodstvo tekmovanja odločila tudi drugače (v korist Domna, naše reprezentance in športnega tekmovanja v celoti) in predsednika smučarske zveze, da bodo zahtevali opravičilo. Je pa napočil skrajni čas, da tem našim prijateljem predvsem iz nemško-avstrijske naveze (imamo jih toliko, da sovražnikov sploh ne potrebujemo) jasno povemo, da bi se žirija oziroma vodstvo tekmovanja MORALO odločiti drugače, ker je s svojim nesorazmernim, nestrokovnim in neetičnim ukrepom naredila tekmo neregularno in odvzela Sloveniji možnost pridobiti medaljo na svetovnem prvenstvu s poskusom destabilizacije naših športnikov pred olimpijskimi igrami.

    Nekdanji vrhunski skakalec je Domna Prevca primerjal kar z letalom

    Ključni protest in zahteva po odgovornosti vodstva tekmovanja pa bi morala slediti visokemu varnostnemu tveganju, ki ga je povzročil organizator ter ogrozil življenje norveškemu tekmovalcu in ljudem ob skakalnici. Zahteva po odstopu vodstva tekmovanja in primerna odškodnina za vse doživete muke in izgubo medalje (in NE samo opravičilo) slovenski reprezentanci bi bila popolnoma pravilna in utemeljena brez vsake lažne spravljivosti in lažne zaščite naših tekmovalcev in tekmovalk, da morajo ostati mirni in jih ne smemo vznemirjati pred bodočimi tekmovanji in podobno. Ne smemo pozabiti, da so LAHKO tudi naši športni funkcionarji birokrati podobni tistim, ki jih gledamo na mednarodnih tekmovanjih, v mednarodnih zvezah in drugih nacionalnih organizacijah.

     

    ***

    Milan Skitek, Kamnik.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

    smučarski skokiDomen PrevcSlovenijatekmovanjeOberstdorf

