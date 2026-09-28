Standardi in normativi v zdravstvu

Za večjo oziroma boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev se v zadnjih letih veliko govori o normativih in standardih, ki so zbrani v modri knjigi. Izšla je že leta 2011, zavezujoča pa je postala leta 2017. Pri njenem nastanku so sodelovali eminentni strokovnjaki s področja zdravstva, ki so sami aktivni v zdravniški službi ter jim zato ni mogoče očitati nepoznavanja razmer. Ti normativi in standardi so plod dolgoletnih analiz in izkušenj ter temeljijo na realnih podatkih. Standardi so od specialnosti do specialnosti različni. So pa ti le okvir, v katerem je nekako normirano zdravnikovo delo, ki je bilo dotlej urejeno precej stihijsko ali pa sploh ni bilo urejeno. Veliko poenostavljanje je, kar slišimo od tistih, ki naj bi se spoznali na zdravstvo, da bi izboljšanje dostopnosti dosegli ...