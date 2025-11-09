Starejše bomo še prej pognali v pokoj, mlajše pa pregnali iz šolstva

Z zanimanjem sem prebral predlog o spremembah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

Nekatere zadeve so mi všeč, spet druge pa so me pošteno zaskrbele, celo prestrašile. Še posebej v aktualnih okoliščinah, ko učiteljev primanjkuje, v nekaj letih pa nas čaka še množično upokojevanje. Število mladih učiteljev začetnikov je majhno, pa še ti marsikdaj obupajo v relativno kratkem času.

Bojim se, da bomo s predlaganimi spremembami starejše še prej pognali v pokoj, mlajše pa bomo pustili brez osnovnih orodij, kot ribe na suhem, in jih pregnali iz šolstva.

Glede na okoliščine je potrebno kakršnekoli spremembe, ki otežujejo naš poklic, uvajati skrajno previdno in premišljeno.

Sem profesor razrednega pouka, višji svetnik, prejemnik nagrade Republike Slovenije za posebne dosežke v osnovnem šolstvu, predvsem pa učitelj praktik, ki 23 let poučuje na razredni stopnji, od tega 20 let v 4. in 5. razredu.

Vse, kar bom v nadaljevanju opisal in argumentiral, izhaja iz dolgoletne prakse.

Pri svojem delu uporabljam številna gradiva; od osnovnih – tabla, kreda, tiskano gradivo – do bolj naprednih, kot so elektronska tabla, interaktivna gradiva, videoposnetki. Upam si trditi, da sem pri uporabi slednjih velikokrat oral ledino in preko predavanj, izobraževanj, mednarodnih konferenc … z njimi seznanjal in navdihoval kolege učitelje.

Vendar pa sem vedno poudarjal, da naj elektronska gradiva nikakor ne bodo vodilni, glavni pripomočki učitelja – to so lahko koristni dodatki za obogatitev in popestritev pouka. Pri tem se lahko učimo na napakah šolsko naprednih držav, kot so Finska, Singapur, Estonija in v zadnjem času Južna Koreja.

Glavni pripomoček v razredu so tiskana gradiva. Seveda pa morajo biti kakovostna in usklajena z učnimi načrti. Zato pozdravljam predlog, da naj bi se potrjevala vsa gradiva, tudi delovni učbeniki in (samostojni) delovni zvezki. Potrebno pa je predvideti, ali je to kadrovsko uresničljivo.

Močno pa me je zaskrbelo, da naj bi se, kakor razumem predlog zakona, ti delovni učbeniki in (samostojni) delovni zvezki enostavno ukinjali. Menim, da je to zelo nevarno početje, saj bo vsebine pri določenih predmetih enostavno nemogoče (kakovostno) predelati.

Pred sprejetjem takšnega zakona se je potrebno ustaviti, dobro razmisliti, še posebej, ko govorimo o razredni stopnji, torej do 5. razreda. Upoštevati moramo, da gre za učence, ki so pri pisanju še izrazito nespretni, počasni, delajo veliko napak. Da ne govorimo o učencih z odločbami, o učencih, ki imajo disleksijo, diskalkulijo, o učencih tujcih.

Prepis iz učbenika ali s table v zvezek je zanje ogromen izziv. V novem učnem načrtu so v 4. razredu kot cilj pri matematiki navedena števila do 1.000.000. Da 25 ali več otrok pravilno prepiše eno (1!) takšno število iz učbenika ali s table v zvezek, traja zelo dolgo. Da pravilno prepišejo en (1!) račun pisnega seštevanja ali odštevanja 5- in večmestnih števil, traja tretjino šolske ure. Da ne govorim o prepisovanju besedilnih nalog.

Pri tem je oblika v zvezku, milo rečeno, slaba. Takšnih primerov lahko naštejem ogromno, prav pri vseh poglavjih. In kako naj se učenci potem kakovostno učijo matematiko, če bi že za osnovno, tehnično plat, porabili toliko časa? Časa pa nimamo, saj je toliko vsebin, poglavij, učnih ciljev, da smo že v trenutnih razmerah stalno na trnih, ali bomo uspeli vse obdelati.

Naj opomnim, da učbenik ne more nadomestiti delovnega učbenika ali samostojnega delovnega zvezka, ker se vanj ne sme pisati, saj je namenjen večletni uporabi.

V delovnem učbeniku so na začetku poglavja navedene razlage, nato je več nalog drila, ki je postavljanje temeljev in mora biti čim bolje utrjeno. Sledijo zahtevnejše besedilne, logične in druge naloge. In vanj se piše takoj, brez nepotrebnega izgubljanja časa.

Brez tiskanih gradiv, v katera se lahko piše, bomo prišli le do nekaj nalog drila, za zahtevnejše naloge enostavno ne bo časa. Tudi domače naloge praktično odpadejo ali pa bodo ob prepisovanju iz učbenikov tako dolgotrajne, da bodo starši obupani, razburjeni in pritiskali na učitelje, da jih je vedno preveč. Že sedaj to počnejo …

Potrebno je izpostaviti tudi motivacijsko vrednost delovnih učbenikov, saj so gradiva oblikovana privlačno in motivacijsko za učence.

Naslednja negativna plat ukinjanja (samostojnih) delovnih zvezkov bo ogromno kopiranja, kar pa je izredno časovno potratno, nepraktično in drago bodisi za šole bodisi za starše. Šole imajo običajno na voljo enega ali dva kopirna stroja, ki sta velikokrat pokvarjena. Ravnatelji se že sedaj, ko imamo delovne zvezke, razburjajo, da se kopira preveč. Učenci kopije izgubljajo ali pa jih skrivajo, ko jim naloge niso všeč. Starši bodo razburjeni, zakaj je toliko razmetanega papirja, ni nobenega reda … Poleg tega se tu postavlja vprašanje avtorskih pravic.

Največkrat je argument za ukinjanje delovnih zvezkov cena. Kot primer naj navedem samostojni delovni zvezek za matematiko Planet Radovednih pet za 4. razred. Je v štirih zvezkih. Imajo po 96 strani. Skupaj torej skoraj 400 strani. Cena je 23,50 evra. Če ga uporabljamo 10 mesecev, je to 2,35 evra na mesec, kar je enako eni (1!) kavi na mesec. Če vemo, koliko danes stane cena ene ure inštrukcij, koliko znašajo mesečni prispevki za izvenšolske dejavnosti (npr. glasba, šport), je neresno ta znesek imenovati visok.

Na področju založništva učnih gradiv vlada ostra konkurenca, kar je vedno dobro, saj so zato gradiva bolj kakovostna in cenejša. In verjemite, učitelji pri izbiri gradiv zelo dobro preučimo vsa gradiva, preden izberemo tista, ki nam omogočajo optimalno izpeljavo pouka.

Drugi argument so težke torbe. Ravno zato so delovni zvezki razdeljeni na več delov, da so šolske torbe lažje. Poleg tega učitelji opažamo, da učenci, sploh na predmetni stopnji, večinoma uporabljajo torbice na koleščkih.

Sila nenavadno se mi zdi, da pri pripravi novele in seznama priporočenih gradiv nismo sodelovali učitelji praktiki. Menim, da smo mi zelo pomemben del stroke, saj smo vsakodnevno v stiku z učenci in najbolje vemo, katere pripomočke in gradiva najbolj potrebujemo za izpeljavo pouka in doseganje učnih ciljev.

Pri prenovi učnih načrtov se je zelo veliko govorilo o avtonomiji učitelja, s predlagano novelo pa bi le to popolnoma izničili. Skrajno ironično je poslušati nekoga, da smo učitelji avtonomni, z druge strani pa nam taisti ukazuje delati brez gradiv, ki si jih izberemo sami, in na način, ki nam ga izberejo drugi.

Vse skupaj kaže na nezaupanje v presojo in kompetentnost učiteljev, da bi sami izbirali svojo pot do doseganja ciljev. Kot dolgoletni učitelj praktik to čutim kot podcenjevanje.

Verjamem, da nekateri učitelji opravljajo svoje delo tudi brez delovnih zvezkov (čeprav ne poznam niti enega v 4. ali 5. razredu, ki bi tako delal – pa jih poznam zelo veliko), in to cenim in spoštujem. Ampak, prosim, dovolite nam, da si pot izberemo sami.

Ni dobro, da čutimo, kot da smo z ministrstvom za vzgojo in izobraževanje in zavodom za šolstvo na nasprotnem bregu. Na istem smo. Na tistem, ki želi najboljše za naše otroke. Kot večkrat zadnje čase slišimo, naša država nima nafte, nima rudnikov ali drugih naravnih bogastev. Ima pa sposobne mlade ljudi in sposobne učitelje, ki znamo sami oceniti, kaj potrebujemo za svoje kakovostno delo. Le možnost nam dajte.

***

Mladen Kopasić, prof. razrednega pouka, Osnovna šola Poljane, Ljubljana