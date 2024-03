Stari in novi politiki

Danes se politiki prepirajo, kateri med njimi so boljši. Kateri? Ljudski pregovor pravi, da vsak cigan svojo malho hvali. Kaj to pomeni? Da ljudje smejo zaupati samo tistemu, ki se izkaže z dobrim delom, in manj tistemu z lepljivo besedo. Temu se reče »kmečka (zdrava!) pamet«. Zdrava pamet za vsak narod pa pomeni dobro za vse sloje ljudi. Zdrav in zadovoljen narod je namreč enoten organizem. Tako kot vsak posamezni človek. To mora biti osnovni in glavni postulat vsake zdrave narodove politike. Človek kot enoten organizem namreč ne skrbi samo za svoj želodec, skrbeti mora tudi za celoten organizem, za vse dele telesa, tudi za posamezne ude, sicer bo bolan in slabo produktiven. To je to, kar mora celotno telo, to je narodov organizem, vedeti in se tega zavedati.

Naša politika se deli predvsem na levo in desno stran. Poglejte absurd, če bi človek počel to s svojim telesom. Še na pamet mu ne pride kaj takega. Torej, levi in desni politični pol, nehajta mučiti svojo nasprotno stran »istega telesa«, kajti brez levega ne more biti tudi desnega dela telesa!

Če to ponazorimo z družino: v zdravi družini morajo jesti vsi člani iste družine, v nasprotnem družine ne bo. Da pa bo družina zdrava in vitalna, morajo vsi skrbeti drug za drugega enako skrbno kakor za samega sebe. Ta dejstva polagam na srce in na glavo vsem zdravnikom, vsem sindikatom, kmetom, vladi in ostalim borcem za kruh. Poglejte najprej velikost našega skupnega kolača in šele nato zarežite vanj. Kako? Sveto pismo pravi: Ljubi svoje bližnje kakor samega sebe!

Za nas gre! Za Slovenijo gre!