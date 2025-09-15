Svet je pobegnil

Na začetku septembra je na Bledu potekal Blejski strateški forum (BSF), na katerem je sodelovalo večje število politikov, gospodarstvenikov in drugih. Na forumu se je razpravljalo o različnih aktualnih zadevah, na primer o varnosti, Natu in miru, EU, Ukrajini in Gazi …

Na forumu je predsednica Slovenije dejala: »EU temelji na vrednotah, človekovih pravicah, demokraciji, vladavini prava.« Res je, da EU temelji na vrednotah, vprašanje pa je, kakšne so te vrednote. Gre za interese vladajočih lobijev, ki stojijo za politiki. EU v glavnem deluje v interesu krvavih lobijev, kot so vojaško-industrijski, živinorejsko-lovski, farmacevtski … Ljudstvo v teh interesih nima kakšnega posebnega mesta, razen da je vir bogatenja lobijev, kar seveda velja tudi za živali in druge dele narave. Blaginja za elito, draginja za ljudstvo, uničevanje za naravo. Tipičen primer sta Ukrajina in Gaza. Več ko umre ljudi in drugih živih bitij, več ko je uničevanja narave, bolj so debele denarnice nekaterih in bolj »modrujejo« razni politiki in drugi. Ali ni bilo tudi na Bledu polno »modrovanja«? Ali je bilo to »modrovanje« koristno? Ali smo videli kakšnega »blejskega« politika na ladjah aktivistov, ki so takrat iz Barcelone odplule proti Gazi s pomočjo za preganjane Palestince? Seveda ne, saj tam ne točijo šampanjca, pa še strah jih je, da jih ne bi zadel kakšen »prijateljski« dron. Po dejanjih jih boste spoznali!

EU temelji na človekovih pravicah, pravi predsednica Pirc Musar. Ali res? EU sploh ne priznava temeljne človekove pravice, to je pravice do življenja. Jasen dokaz je Ukrajina, kjer EU podpira vojno in kamor pošilja stotine ton orožja, ki pobija tisoče in tisoče Ukrajincev in Rusov. Če bi EU res priznala pravico do življenja, ne bi pošiljala orožja in bi se takoj distancirala od te vojne. Jasno je, da ohranjanje življenja ni v interesu EU, življenje politikom EU, razen seveda lastnega, ni vrednota. Za dosego svojih temačnih ciljev žrtvujejo življenja ljudi in drugih živih bitij. Če EU ne bi podpirala Ukrajine, bi bilo pobijanja ljudi in uničevanja narave že konec. Še huje je v Gazi, kjer imajo Palestinci to smolo, da so muslimani. Politiki na veliko govorijo o miru, istočasno pa podpirajo vojno. Ali ni to dvolično? Pa ne samo to: ali lahko podpiranje vojne pripelje do miru? Seveda ne! Do miru vodi samo ena pot in to je izvrševanje etičnih načel ne ubijaj, ne kradi, ne laži … Za življenje v miru ni potrebna politika, temveč samo življenje po omenjenih načelih, ki so v bistvu vezno tkivo družbe. Kršitev etičnih načel vodi v propad, kar se sedaj vedno bolj vidi.

EU temelji na vladavini prava, še pravi Nataša Pirc Musar. Vojska je del pravne države in z njo naj bi država varovala ljudstvo. Ali se lahko z vojsko obrani ljudstvo? Seveda ne! Vojska brani samo državo, to je njene politične strukture, ne pa tudi ljudstva. Če bi vojska v vojni branila ljudstvo, zakaj potem umirajo ljudje? Zakaj potem v Ukrajini umira tisoče in desettisoče delov ljudstva in zakaj še ni propadla nobena politična struktura Ukrajine? Samo država, ki nima vojske, lahko ubrani svoje ljudstvo, saj ob napadu nanjo ne pride do vojne in tako ljudje ne umirajo.

Slovenski politiki so dolžni delati za blaginjo Slovenije. To nekateri izmed njih celo prisežejo. Ali je BSF za blaginjo ljudi? Kaj imajo od njega revni? Verjetno samo še več revščine, ker se davek, ki ga ti plačujejo, porabi za šampanjec in mastenje elite in ne za socialo.

Forum je imel naslov Pobegli svet. Svet je res pobegnil, na čelu tega pobega pa je politika. Kam je ta pobegnila? V še večji egoizem in v še večje nasilje ter bogatenje elit na eni strani in siromašenje večine na drugi strani. Manjšini blaginja, večini draginja, mnogim pa celo smrt.

***

Vlado Began, Šmarje pri Jelšah