Svetlano Makarovič čimprej v oddajo Intervju

Uredniku in novinarju oddaje Intervju na prvem programu TV Slovenija dr. Jožetu Možini predlagam, naj v oddajo čim prej povabi pesnico in nosilko rdeče zvezde Svetlano Makarovič.

To bi bila oddaja, ki bi gotovo potolkla vse rekorde gledanosti oddaje Intervju do zdaj in še za petdeset let v prihodnje ter končno pripomogla k višji gledanosti TV Slovenija, ki bolj na dnu ne more biti. In ve se zaradi koga. Ta intervju bi še bolj uravnovesil vsebino oddaj, ki jih pripravlja naša RTV-hiša, plačana z denarjem državljanov. In s takim intervjujem bi bil prispevek k pluralnosti mnenj, izraženih na naši televiziji, totalen in nikoli presežen.

Ne dvomim, da bi se o takšni oddaji Intervju v Sloveniji še leta govorilo in pisalo. In tudi ni težko ugotoviti, zakaj.