Svobodna in neodvisna Evropa

Enaindvajsetega septembra je mednarodni dan miru, 26. pa evropski dan jezikov. To je torej priložnost, da tako pomembne besede o svobodi in neodvisnosti povežemo z mirom in evropskimi jeziki.

Besede o svobodi in neodvisnosti Evrope je pogosto slišati, vendar nas politiki z njimi zavajajo. Resničnost, s pospešenim oboroževanjem, namreč pomeni vse več nesvobode in odvisnosti. Evropa je v celoti odvisna od Združenih držav Amerike na političnem, vojaškem, ekonomskem, kulturno-jezikovnem in psihološkem področju.

Vse skupaj se je začelo kmalu po koncu druge svetovne vojne s kulturno-jezikovno okupacijo, ki traja še danes. Gre za mehko okupacijo zahodnih držav, za razliko od trde sovjetske okupacije vzhodnih držav, posledice, to je podrejanje, pa so podobne. Takšna je torej današnja večstransko in tudi kulturno-jezikovno podrejena Evropa.

Evropa pomeni sedeminštirideset različnih držav, z več kot sedemsto milijoni prebivalcev in več kot petdesetimi jeziki. V Evropi imamo tudi skoraj dvajset manjših narodov, npr. na Škotskem in Walesu v Veliki Britaniji, v Bretanji in Korziki v Franciji, v Kataloniji in Baskiji v Španiji, ki si prizadevajo za neodvisnost. Če dodamo še zloveščo zgodovino, naraščajoče nacionalizme in dvome o spremenljivosti meja, je iskanje poti v svobodno in neodvisno Evropo samo s pospešenim oboroževanjem pot v samomor.

Pa se vrnimo h kulturno-jezikovni okupaciji. Govorjenje politikov o večjezičnosti, multikulturnosti itd. je ob današnji nadvladi izključno angloameriške kulture in jezika še eno zavajanje. Tudi državljani Evrope – predvsem pa mladi – živijo v tej podrejenosti in laži, saj jim politiki ne ponudijo druge možnosti.

Evropa lahko zdaj spremlja razpad angloameriškega kulturno-jezikovnega imperija, čaka prihod novega imperija ali najde svojo pot. Ta samosvoja (neuvrščena) pot, na osnovi enakopravnega sporazumevanja, je znana. Gre za uporabo mednarodnega jezika esperanta kot drugega jezika, poleg materinščin. Ta možnost je utemeljena v splošni deklaraciji o človekovih pravicah, v dveh resolucijah Unesca in poročilu oziroma priporočilu, ki je bilo predstavljeno v evropskem parlamentu. Ta jezik je edini, ki vzgaja za strpnost in spoštovanje drugačnosti ter omogoča enakopravno sporazumevanje. Res pa vpliva tudi na zavest (o pravilnosti in pravičnosti izbire) ter samozavest (o enakosti in enakopravnosti vseh ljudi). Vprašanje esperanta že stoletje ni več vprašanje jezika, temveč je vprašanje skupnih vrednot in morale. Politiki, ki v našem imenu odločajo, se najbrž bojijo tega vpliva, ker pomeni svobodo in neodvisnost državljanov Evrope. To pa ni v interesu imperijev, pa najbrž prav tako ne nekaterih evropskih in naših politikov?!

Slovenija je na žalost v tej zadevi poguben primer, saj je ravnokar za vse otroke, od prvega razreda dalje, uvedla prisilni pouk angleščine. Prvi rezultati, npr. z bralno nepismenostjo, so že vidni, saj naši mladi raje berejo (in kupujejo!) knjige v angleščini kot v slovenščini. Kje so naši janičarji, ki že desetletja vodijo to kolonizacijo, je druga zgodba. V našem primeru je odločitev za angleščino sporočilo drugim – predvsem sosednjim državam – in sicer, če je prisila dovolj velika, se mi podredimo!

Svoboda, neodvisnost in mir v Evropi zahtevajo, da na dnevni red, poleg neodvisnosti v orožju, postavimo še druge oblike neodvisnosti – zlasti kulturno-jezikovno svobodo in neodvisnost!

***

Janez Zadravec Klugler, Maribor