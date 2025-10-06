  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Pisma bralcev

    Ta referendum je nelegitimen, nečloveški in egoistično-ideološki

    Referenduma o pomoči pri končanju življenja ne bi smelo biti, ker je protiustaven, saj ideološka večina ne sme odločati o pravicah manjšine.
    O zakonu za manjšine se praviloma ne bi smelo odločati z referendumom. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    O zakonu za manjšine se praviloma ne bi smelo odločati z referendumom. FOTO: Jože Suhadolnik
    Marijan Lačen
    6. 10. 2025 | 07:00
    2:16
    A+A-

    So zakoni, ki s svojimi določili tako ali drugače obvezujejo vse državljane. Večina zakonov je takšnih. In posledično imamo pravico o njih tudi soodločati vsi državljani.

    Vsi državljani pa po naši ustavi lahko soodločamo le z volitvami in referendumom. Torej je zahteva (pobuda in s podpisi izvedba pobude) državljanov na takšne zakone za referendum legitimna in zakonita.

    So pa zakoni, ki s svojimi določili zadevajo le del državljanov, ali povedano drugače, državljane v posebnih življenjskih situacijah. Tipični primer takšnega zakona je zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

    Glede na svoja določila ta zakon zadeva le manjši del državljanov; državljanov, ki se znajdejo v specifični, težki, najtežji življenjski situaciji. Zakon zadeva samo te osebe. Vsem drugim zakon ne daje nič in jim tudi ničesar ne jemlje; zanje formalnopravno zakon celo, kot da ne obstaja.

    Glede na svoja določila ta zakon zadeva le manjši del državljanov; državljanov, ki se znajdejo v specifični, težki, najtežji življenjski situaciji. FOTO: Manon Cruz/Reuters
    Glede na svoja določila ta zakon zadeva le manjši del državljanov; državljanov, ki se znajdejo v specifični, težki, najtežji življenjski situaciji. FOTO: Manon Cruz/Reuters

    Torej je to v bistvu zakon manjšine oziroma za manjšino. O zakonu za manjšine pa naj se praviloma ne bi odločalo z referendumom. Saj v primeru takšnega odločanja lahko tako ali drugače ideološko (ne obče humano) usmerjena večina vzame v svoje roke pravico manjšine. To pa je protiustavno.

    Zaradi tega referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja sploh ne bi smelo biti. Referendum je (bo) protiustaven! Če pa bi (bo) ustavno sodišče slučajno odločilo, da je referendum o zakonu ustaven, je pa takšen referendum definitivno nelegitimen, nečloveški in egoistično-ideološki.

    ***

    Marijan Lačen, Črna na Koroškem.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

    Premium
    Šport  |  Košarka
    Clippers in Steve Ballmer

    Škandal pred Dončićevim pragom pretresa ligo NBA

    Nedovoljene sponzorske pogodbe grožnja za sedmega najbogatejšega zemljana Steva Ballmerja. V središču afere zvezdnik LA Clippers Kawhi Leonard.
    Nejc Grilc 5. 10. 2025 | 07:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Film

    Ste gledali film Dekleta iz Dubaja Mitje Okorna? Za mnenje smo vprašali kritika

    Ema, mlado in ambiciozno deklete, postane elitna spremljevalka v Dubaju.
    4. 10. 2025 | 11:58
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Julijske Alpe

    Hrvaški pohodniki so iz Splita in okolice, vračali so se z vzpona na Triglav

    Plaz je zasul tri hrvaške državljane. V izjemno težkih razmerah je danes posredovalo več kot 60 reševalcev, popoldne se je pridružil vojaški helikopter.
    5. 10. 2025 | 11:43
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    Pogačar je naslovu svetovnega dodal še naslov evropskega prvaka

    Vingegaard je odpadel 110 km pred ciljem in je že končal z današnjo dirko.
    Miroslav Cvjetičanin 5. 10. 2025 | 13:24
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj izbrati mleko in mlečne izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«?

    Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od Alp do Jadrana: zakaj je Koroška nova logistična zvezda Evrope

    Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 15:12
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Energetski sektor nadaljuje pot razogljičenja

    Zeleni prehod zahteva pospešeno elektrifikacijo v vseh sektorjih. Cilj je 32-odstotna do leta 2030.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Obnovljivi viri energije

    Sončna energija prvič v zgodovini postala glavni vir elektrike v EU

    V Evropski uniji skoraj četrtina vse porabljene energije že prihaja iz obnovljivih virov, leta 2030 pa naj bi ta delež dosegel najmanj 42,5 odstotka.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 05:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Nenačrtovani zastoji prinesejo več milijard izgub

    Številna podjetja se z obratovalnimi zastoji srečujejo večkrat na leto, lahko tudi večdesetkrat na leto.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Tehnologija deluje samo, če jo zaposleni podpirajo

    Če je zaposlene strah za službo, če tehnologiji ne zaupajo in ne sodelujejo pri uvedbi v delovne procese, vrednost orodij izpuhti.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    referendumzakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenjamanjšineAleš Primc

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Kolesarstvo
    EP v kolesarstvu

    Obupani Belgijec: Kaj bi lahko storili? Če bi mi kdo znal povedati, bi poslušal

    Pogačarjeva dominantna zmaga je obup in šok med tekmeci: Belgijci so priznali nemoč, Bjarne Riis pa je ostro kritiziral Vingegaarda, ki je doživel polom.
    Žan Urbanija 6. 10. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Nemčija in Izrael

    Razkol med politiko in družbo

    Vse več pozivov k razmisleku, kaj pomeni odgovornost za obstoj Izraela.
    Barbara Zimic 6. 10. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Reševalna akcija

    Drama na Everestu: zaradi snežne nevihte obtičalo skoraj tisoč turistov

    Sneg je popolnoma zasul šotore, v katerih je spalo več deset ljudi. Informacij o morebitnih smrtnih žrtvah za zdaj ni bilo.
    6. 10. 2025 | 07:46
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Ta referendum je nelegitimen, nečloveški in egoistično-ideološki

    Referenduma o pomoči pri končanju življenja ne bi smelo biti, ker je protiustaven, saj ideološka večina ne sme odločati o pravicah manjšine.
    6. 10. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    EU in Gaza

    Bruselj se je odzval z zapoznelim refleksom

    Zaradi razhajanj med državami članicami je vloga Evropske unije na Bližnjem vzhodu še manjša.
    Peter Žerjavič 6. 10. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Reševalna akcija

    Drama na Everestu: zaradi snežne nevihte obtičalo skoraj tisoč turistov

    Sneg je popolnoma zasul šotore, v katerih je spalo več deset ljudi. Informacij o morebitnih smrtnih žrtvah za zdaj ni bilo.
    6. 10. 2025 | 07:46
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Ta referendum je nelegitimen, nečloveški in egoistično-ideološki

    Referenduma o pomoči pri končanju življenja ne bi smelo biti, ker je protiustaven, saj ideološka večina ne sme odločati o pravicah manjšine.
    6. 10. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    EU in Gaza

    Bruselj se je odzval z zapoznelim refleksom

    Zaradi razhajanj med državami članicami je vloga Evropske unije na Bližnjem vzhodu še manjša.
    Peter Žerjavič 6. 10. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

    Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

    Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
    Promo Delo 2. 10. 2025 | 13:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

    Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo