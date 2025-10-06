Ta referendum je nelegitimen, nečloveški in egoistično-ideološki

So zakoni, ki s svojimi določili tako ali drugače obvezujejo vse državljane. Večina zakonov je takšnih. In posledično imamo pravico o njih tudi soodločati vsi državljani.

Vsi državljani pa po naši ustavi lahko soodločamo le z volitvami in referendumom. Torej je zahteva (pobuda in s podpisi izvedba pobude) državljanov na takšne zakone za referendum legitimna in zakonita.

So pa zakoni, ki s svojimi določili zadevajo le del državljanov, ali povedano drugače, državljane v posebnih življenjskih situacijah. Tipični primer takšnega zakona je zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

Glede na svoja določila ta zakon zadeva le manjši del državljanov; državljanov, ki se znajdejo v specifični, težki, najtežji življenjski situaciji. Zakon zadeva samo te osebe. Vsem drugim zakon ne daje nič in jim tudi ničesar ne jemlje; zanje formalnopravno zakon celo, kot da ne obstaja.

Glede na svoja določila ta zakon zadeva le manjši del državljanov; državljanov, ki se znajdejo v specifični, težki, najtežji življenjski situaciji. FOTO: Manon Cruz/Reuters

Torej je to v bistvu zakon manjšine oziroma za manjšino. O zakonu za manjšine pa naj se praviloma ne bi odločalo z referendumom. Saj v primeru takšnega odločanja lahko tako ali drugače ideološko (ne obče humano) usmerjena večina vzame v svoje roke pravico manjšine. To pa je protiustavno.

Zaradi tega referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja sploh ne bi smelo biti. Referendum je (bo) protiustaven! Če pa bi (bo) ustavno sodišče slučajno odločilo, da je referendum o zakonu ustaven, je pa takšen referendum definitivno nelegitimen, nečloveški in egoistično-ideološki.

***

Marijan Lačen, Črna na Koroškem.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.