    Pisma bralcev

    Takle 'mamo na Bledu

    Ali ne velja (ne)napisano pravilo, da križ ne sodi v javni prostor?
    Na posnetkih je prepoznala Bled, na stopnicah Blejskega otoka in na pobočju Straže razgrnjeni palestinski zastavi pa je tolmačila kot obliko izražanja solidarnosti s palestinskim narodom. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Na posnetkih je prepoznala Bled, na stopnicah Blejskega otoka in na pobočju Straže razgrnjeni palestinski zastavi pa je tolmačila kot obliko izražanja solidarnosti s palestinskim narodom. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Sonja Dornik
    15. 9. 2025 | 05:00
    3:12
    Samo dve fotografiji, ki sta te dni zaokrožili po svetovnem spletu, sta povzročili, da se mi je po daljšem času oglasila prijateljica s severa Evrope. Na posnetkih je prepoznala Bled, na stopnicah Blejskega otoka in na pobočju Straže razgrnjeni palestinski zastavi pa je tolmačila kot obliko izražanja solidarnosti s palestinskim narodom. Kot domačinki mi je izrazila globoko spoštovanje do kraja, ki, sicer svetovno znana turistična destinacija, v svet pošilja jasno izraženo stališče do vojne in genocida, ki ga Izraelci izvajajo nad palestinskim narodom.

    Seveda sem ji zamolčala incident, ki se je zgodil na Straži po razgrnitvi zastave in napisa: Sanction Israel! Ker Straža leži nekoliko odmaknjeno od Festivalne dvorane, ki je bila osrednje prizorišče Blejskega strateškega foruma (BSF), je incident na Straži ostal zunaj dometa na Bledu tedaj prisotnih predstavnikov sedme sile.

    Blejski forum: Slovenija je zanemarila odnose s sosedi

    Pobočje Straže je v predelu, kjer je bila razgrnjena zastava, v občinski lasti. Upravlja ga komunalno podjetje Infrastruktura Bled. Gre za območje, ki je javni prostor in služi oddihu in rekreaciji; po pobočju je speljana proga poletnega smučišča, vzdolž meje z gozdom pa žičnica. In s to žičnico se je, potem ko je bila zastava razgrnjena, pripeljal direktor podjetja J. R. ter z višine nad prizoriščem vehementno kričal na lokalne predstavnike slovenskega Gibanja za Palestino, da naj zastavo in napis odstranijo in zapustijo Stražo. Pojavila se je tudi policija in po navedbi navzočih naj bi svoje delo opravila korektno. V kakšni vlogi oziroma interesu je torej nastopil direktor J. R.? Morda je del odgovora v dejstvu, da se nasproti Straže, na drugi strani jezera, nahaja Grajsko kopališče, ki je prav tako v občinski lasti; tudi tega upravlja podjetje Infrastruktura Bled in tudi tukaj gre za javni prostor, ki služi oddihu in rekreaciji. V času letošnje kopalne sezone je bil na leseno steno, ki ločuje čolnarno in kopališče, pod uro, ki kopalcem kaže čas, pribit lesen križ. Z vedenjem ali celo na pobudo direktorja?

    Oblike izražanja stališč so raznovrstne. Ali ne velja (ne)napisano pravilo, da križ ne sodi v javni prostor? Ali pa je direktor pridobil soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, saj je območje Grajskega kopališča registrirana kulturna dediščina? Ali pa direktor podjetja, katerega ustanoviteljica je občina, posege v prostor, ki ga upravlja, meri z različnimi vatli? Ali pa pozicijo odločanja (iz)koristi za prikrito izražanje lastnih/osebnih stališč?

    Direktorja javnega podjetja Infrastruktura Bled potrdi občinski svet Občine Bled. Torej?

    ***

    Sonja Dornik, Bled

    Več iz teme

    BledturizemIzrael

