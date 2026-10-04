Taktično ravnanje ne bi smelo temeljiti samo na presoji posameznika

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor. Nedavni tragični dogodek, v katerem se je povzročitelj prometne nesreče policistu med pregledom prizorišča približal s hrbta, mu odvzel službeno pištolo in ga ustrelil, odpira resna vprašanja o taktični usposobljenosti in predvsem o varnostni kulturi pri opravljanju policijskih nalog. S stališča varnostne stroke takšen dogodek zahteva temeljit razmislek o tem, ali so osnovna načela situacijske pozornosti in varovanja orožja v policijski praksi dovolj dobro ponotranjena. Že vsak športni borec na borišču dobro ve, da je ključ do uspeha in varnosti neprekinjena osredotočenost na nasprotnika. To še toliko bolj velja v realni konfliktni situaciji. Tudi ob prekinitvi borbe, ko ...