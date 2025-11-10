Talci naj dobijo ime

Na dan reformacije, ki ga praznujemo 31. oktobra, sem se odpravila na ljubljanske Žale pogledat, če je grob moževih staršev »v redu«. Manjkalo je še nekaj cvetja, zato sem šla proti stojnicam ob velikem parkirišču. Ko sem že blizu zadnjih vrat pokopališča, se vedno ozrem proti grobovom talcev. Vsako leto je med številnimi dvojnimi grobovi talcev le eden okrašen s cvetjem. Vsi drugi,ki jih je zelo veliko, pa so zanemarjeni.

A danes – presenečenje: vsak dvojni grob ima v obeh vdolbinah lepo svežo reso, tudi trava med grobovi je pokošena. Približala sem se napisnim ploščam, a prebrati napisano je bilo nemogoče. Predlagam, naj v teku leta upravljavci grobov obnovijo napise.

Žrtve, ki so bile med drugo svetovno vojno nezakonito umorjene, morajo imeti na grobu ime in priimek, datum rojstva in smrti! Vendar pa se v bodoče ne bomo smeli pomiriti z dejstvom, da so talci tu in umorjeni. Zgodovinska stroka bo morala raziskati, kako se je pri obeh okupatorjih, tako italijanskem kot nemškem, zgodil takšen zdrs. Saj so visoki poveljniki v Evropi vsi obiskovali podobne vojaške akademije, kjer so poučevali enaka vojna pravila ...

***

Marija Senčar, Ljubljana.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.