Teš 6 zapiramo, tankerje pa gledamo goreti

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor. Državni svet (DS) je v zadnjem času že dvakrat prisluhnil pritožbam kmetovalcev in industrije, ki opozarjajo na nevzdržne stroške zaradi političnega zelenega prehoda in protiznanstvenega razogljičenja ter mešetarjenja s kuponi za izpuste ogljikovega dioksida (ETS). Državni zbor (DZ) se v štirih letih prejšnjega sestava na to ni odzval, čeprav so protesti, predvsem kmetov, odmevali po vsej Evropi. Prejšnja koalicija je padla tudi zaradi ignorance do vse težjega položaja kmetijstva in industrije. Delovanje DS je opisano na njihovi spletni strani: »Interesi različnih družbenih skupin se v DS srečujejo na institucionaliziran način, odločitve pa sprejemajo na podlagi ...