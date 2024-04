Test za naše državne politike

V časniku Delo so bile 10. aprila tudi dobre novice, saj bodo sočasno ob evropskih volitvah kar trije referendumi, med njimi tudi o volilni zakonodaji.

Po letih skrbi, dela in prepričevanja ter šestih sejah nacionalnega sveta za demokratično spremembo volilnega sistema je čas, da preverimo, kakšna je resnična politika naše države na tem področju. V vsem tem dolgotrajnem prizadevanju za demokratično spremembo volilnega sistema nam je bil za vzor švicarski volilni sistem, tako bo tudi ob sedanjem testu naših politikov na referendumu. To je naša pravica in dolžnost, še posebno pa zaradi življenja naših prihodnjih rodov.

Že do volitev se bo na odprti sceni izkazalo prizadevanje politikov vseh strank in barv za uspeh tega referenduma. Po končanih volitvah in referendumih pa se bo za vse volivce tudi razjasnilo nebo, saj bo postalo tudi uradno jasno, kako so se odločali naši politiki o demokraciji, s tem pa tudi o spremembi volilnega sistema po vzoru iz Švice, kjer že desetletja dokazano dobro deluje. Srečno!