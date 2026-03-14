Trnova pot izobraževanja zdravnikov specializantov

O trditvah glede javnega in zasebnega zdravstva, zapisanih v članku prof. dr. Dušana Kebra v Sobotni prilogi Dela, s katerimi se sicer večinoma ne strinjam, prepuščam polemiko drugim, ki lahko argumentirano zavrnejo določene dele zapisanega. Vendar pa sama ne morem, ne da bi ugovarjala delu zapisanega, češ, če naj bi se »zasebni izvajalci v javni mreži resnično želeli vesti kot javni izvajalci, bi morali … (med drugim) … prispevati k izobraževanju kadra«.

Iz izkušnje dveh mandatov (februar 2017– junij 2024) vodenja Komisije za akreditacijo (KA), ki je ena od dveh podkomisij Sveta za izobraževanje pri Zdravniški zbornici Slovenije (v nadaljevanju ZZS), lahko zanesljivo potrdim, da se nekateri zasebni izvajalci v javni mreži (oz. zasebni zavodi s koncesijo) že dolgo želijo aktivno vključevati v proces izobraževanja zdravnikov specializantov, pa jih pri tem čaka dokaj trnova pot, čeprav jim zakonska podlaga zagotavlja enake pravice kot javnim (državnim) zavodom. Še več, novela k zakonu o zdravstvenem varstvu iz decembra 2021 omogoča pravico do akreditacije tudi čistim zasebnikom, a le v primeru, če v mreži javnih izvajalcev ni dovolj prostora za vse specializante določene stroke.

To, da zasebne zavode s koncesijo čaka trnova pot, če bi zaprosili za akreditacijo za izvajanje dela neke specializacije pri KA, ima za posledico, da se relativno malo takih zavodov sploh odloči vložiti prošnjo za akreditacijo. Taka prošnja se namreč naslovi na KA ZZS, ta pa ima za pomoč pri odločanju skupino treh strokovnih sodelavcev (seveda za vsako stroko posebej), ki jim načeljuje nacionalni koordinator te stroke (v nadaljevanju NK). Zaradi pomena, ki ga ZZS pripisuje nacionalnim koordinatorjem specializacij (med drugim je pogoj za imenovanje na to mesto tudi, da je ta zdravnik »ugledni predstavnik svoje stoke«), je tudi metodologija dela KA zastavljena tako, da se odločilni pomen pripisuje ravno mnenju NK-jev, ki pa so skoraj brez izjeme vsi zaposleni v državni ustanovi, pretežno v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, nekateri redki pa v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor.

In kaj pokaže izkušnja dela KA ter mene kot njene predsednice v kar dveh mandatih? Da so bili le redki NK dovolj objektivni in dobronamerni, da so zasebnim zavodom »odobrili« vsaj manjši del tistega segmenta izobraževanja, ki so ga le-ti zaprosili. KA je seveda sledila njihovemu mnenju in ti zavodi zdaj izobražujejo zdravnike specializante. A na žalost so prevladovali primeri, ko so bili NK (zlasti dve koordinatorici) popolnoma odklonilnega mnenja do tega, da bi zasebni zavod izvajal en sam dan izobraževanja specializantov. KA in jaz osebno kot njena predsednica in odgovorna oseba smo vložili vsa z zakonom podprta in razpoložljiva sredstva (mediacija, tudi večkrat, vizitacija ustanove, kjer se v sami ustanovi na licu mesta lahko prepričamo o vsem, kar so navedli v prošnji …), da smo poskušali preveriti objektivnost tako neizprosno negativnega mnenja. Pri tem moram zelo jasno povedati, da so se v letih vladanja aktualne vlade iz državnih ustanov (UKC in splošnih bolnic) številni vrhunski zdravniki »preselili« h koncesionarjem. Slovenska javnost v tem vidi samo problem pri obravnavi bolnikov (česar nikakor ne nameravam zmanjševati!), a zares nihče se še ni vprašal, kaj to pomeni za izobraževalni proces zdravnikov. Ti, ki so zapustili državne ustanove v mandatu aktualne vlade, so bili namreč tudi vrhunski mentorji specializantom. In tako imamo situacijo, ko ima zasebni zavod s koncesijo dovolj visokokvalitetnih specialistov, ki bi lahko prav tako visokokvalitetno učili specializante. Istočasno pa je državna ustanova ostala brez teh učiteljev in ta primanjkljal bo vse večji. A NK izda neizprosno negativno mnenje. KA na osnovi objektivno ugotovljenih dejstev na podlagi zakonitega postopka izda pozitivno mnenje, ki pa ga na koncu zavrne ministrstvo za zdravje in ga pošlje nazaj v obravnavo na ZZS.

Vprašam vas, kateri zasebni zavod bi v takih razmerah še ostal visoko motiviran pri vlaganju prošenj za akreditacijo za izvajanje posameznih delov zdravniških specializacij. Ob dejstvu, da je edini pravi motiv NK-jev za zavrnitev akreditacije zasebnih zavodov želja, da se vse (ali vsaj veliko večino) specializante zadrži v državnih ustanovah, kjer predstavljajo delovno silo, ki je na razpolago ves čas, da opravlja rutinsko delo vse bolj kadrovsko osiromašenih ustanov, namesto da bi bili deležni kvalitetnega in osrečujočega izobraževanja (izraz »osrečujočega« jemljem iz osebnega spomina, ko se z veliko hvaležnostjo spominjam svojih učiteljev, ki so me s predajanjem znanja zelo osrečili).

In na koncu: osuplja dejstvo, da se v neskončnih polemikah na temo javno/zasebno zdravstvo pojavljajo preštevilni ljudje (obeh spolov), ki zanesljivo ne vedo niti tega, kako iz srednješolskega maturanta dobimo zdravnika. In nato preko pripravnika po izjemno zahtevnem strokovnem izpitu specializanta. In kako iz tega po še bolj zahtevnem specialističnem izpitu mladega specialista. In na koncu – uglednega specialista. Ki pa potem zapusti državno ustanovo … in je izgubljen (poleg za bolnike) tudi kot učitelj mladih zdravnikov.

Prof. dr. Dušan Keber je šel skozi vse to in bi moral vedeti. A ga je očitno povozil čas.

Dubravka B. Vidmar, Ljubljana.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.