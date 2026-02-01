Trump hoče kos ledu, a ne bo uporabil sile

Letošnje srečanje svetovnih voditeljev v švicarskih hribih je bilo v znamenju nestrpnega pričakovanja prihoda predsednika Združenih držav. Vzdihi olajšanja so bili skoraj slišni, ko je rekel, da Grenlandije – čeprav meni, da po vseh pravilih pripada ZDA – ne bo zasedel z uporabo oboroženih sil. Na prvi pogled je brez težav dosegel tisto, kar bi lahko že brez predhodnega splošnega razburjenja okrog smisla obstoja Nata. V tej severnoatlantski pogodbeni povezavi vsekakor ni pričakovati posebnih težav pri doseganju soglasja o skupni skrbi zahodnega sveta za obrambo lastnih obal Arktičnega morja in gospodarskih koristi na tem območju. Tudi nadalje z ZDA v glavni vlogi, seveda.

Dramatizacija vprašanja okrog suverenosti Grenlandije – in v prihodnje morda še katerega drugega otočja blizu severnega tečaja – se mnogim zdi posledica osebnostnih lastnosti sedanjega ameriškega predsednika, njegovih želja in muhavosti pri njihovem uresničevanju. Upajo, da se bo vse vrnilo v stare tirnice, ko bo predsedniško krmilo v ZDA prevzel nekdo drug. Nasprotno, vse jasneje je, da je pristop te super velesile do urejanja razmer v svetu načrtno spremenjen in da ne bo veljal le en predsedniški mandat.

Čudeža v Davosu tako ni bilo. Bil bi, če bi se visoki udeleženci davoškega foruma sporazumeli, da mora že tako krhko multilateralno mednarodno sodelovanje veljati kot prevladujoč način razreševanja mednarodnih odprtih vprašanj.

Vsaj za zdaj ostajajo neuresničena pričakovanja, da bo tehnološki razvoj, ki je omogočil dejansko globalizacijo vseh odnosov v svetu, odločilno prispeval k reševanju perečih skupnih problemov, kot so zaščita okolja, revščina, meddržavni in notranji oboroženi konflikti po svetu. Ne more biti dvoma o tem, da se bodo super velesile v prihodnje, še bolj odkrito kot do sedaj, obnašale, kot se pač obnašajo velesile, in brez zadržkov uveljavljale zgolj lastne interese ter se le izjemoma pogajale s sebi podobnimi.

Upajo, da se bo vse vrnilo v stare tirnice, ko bo predsedniško krmilo v ZDA prevzel nekdo drug.FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Velikim, srednje velikim, malim in najmanjšim državam, ki so doslej svoja pričakovanja usmerjale v krepitev pravno urejenih, zavezujočih medsebojnih odnosov, še zlasti sistema OZN, ne preostane drugega kot prilagoditev novim razmeram. Zdi se, da so trenutno le tri izbire:

Prva, ameriška, po kateri je treba vnaprej priznati odločujočo vlogo ZDA na varnostnem in gospodarskem področju, in to brez zavezujočih procedur in mednarodnopravnih varovalk. Državam, ki bodo za to zainteresirane in bodo izpolnjevale zahteve vodilne države, vključno z omejitvijo lastne suverenosti nad delom ali celotnim svojem ozemljem, naj bi bila dana možnost uživati zaščito največjega in najpopolnejšega varnostnega sistema. Omogočen naj bi jim bil neoviran dostop do mogočnega ekonomskega potenciala ZDA. Že zaradi lepšega videza bi sem in tja sledilo povabilo v članstvo odborov za urejanje posameznih mednarodnih vprašanj, pri čemer bi OZN igrala stransko vlogo. Vsaka nedisciplina bi bila takoj kaznovana z uvedbo carinskih ovir za pristop k ameriškemu trgu.

Druga, ruska, je bolj preprosta in neposredna. Če je država v neposredni interesni sferi te velesile, mora upoštevati njena navodila ali tvegati posebno vojaško posredovanje. Ne glede na to, koliko življenj bi to zahtevalo.

Tretja, kitajska, temelji na tesnejši gospodarski povezavi s to ogromno državo. Kitajska v zadnjem času vse glasneje poudarja svojo pripravljenost na sodelovanje v okviru zavezujočih pravil mednarodnega sodelovanja. Pri tem ne postavlja posebnih pogojev, vprašanje pa je, kako bi delovala mogočna gravitacijska sila razvojnega modela njenega gospodarstva na države, ki bi se ji preveč približale.

Vsaj za članice EU je na razpolago še dodatna možnost. Ta ne temelji na nepremišljeni uvedbi centraliziranega odločanja ali pretirani hitrosti oboroževanja njenih članic. Nobene potrebe po še enem »supersilaku« na svetu ni. Temelji lahko na njeni ekonomski moči, razvojnem potencialu in sposobnosti, da se upre nasilnim dejanjem na ekonomskem ali varnostnem področju. Še posebej lahko temelji na privlačnosti njenega uspešnega dolgoročnega mirovnega projekta, ki je s prefinjeno postopnostjo institucionalnega združevanja držav in širitvijo primer visoke stopnje ekonomskega razvoja ob hkratnem zagotavljanju širokega obsega socialnih in individualnih človekovih pravic.

Evropsko povezovanje so ob koncu druge svetovne vojne načrtno spodbudile ZDA in s tem preprečile, da bi se razdejane države pri obnovi sprle in spopadle že zaradi potreb po premogu in jeklu ali pa se zatekale po pomoč h konkurenčni dotedanji zaveznici, Sovjetski zvezi. Vse do nedavnega so ZDA, predvsem zaradi lastnih interesov in koristi, podpirale razvoj EU. Po novem se zdi, da tistih ZDA ni več.

Matjaž Kovačič, upokojeni veleposlanik, Ljubljana