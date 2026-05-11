    »Trump ne ve, zakaj je napadel Iran«

    Sem upokojenec, pravim, da sem elektroenergetik s srcem. Besedila s področja energetike prebiram prednostno in natančno.
    Marijan Koželj
    11. 5. 2026 | 08:00
    Zasledim, da avtorji marsikdaj ne razumejo enot predpisanega merskega sistema (s, m, kg, A, K, mol, cd, kV, mA, kW, kWh, MWh, m/s, km/h, °C ...), ne razumejo, kje so razlike med »našim (SI, EU)« milijon, milijarda, bilijon in ameriškim (US) million, billion (Mednarodni urad za uteži in mere, BIPM). Delajo napake in zavajajo javnost.

    Politikov često ne razumem, a me sredstva javnega obveščanja podučujejo (s tujko: indoktrinirajo) in mi vsiljujejo mnenje, npr., da »Trump ne ve, zakaj je napadel Iran«. Trump je nevzgojen divjak in čvekač, drugi okoli njega pa menda vedo, kakšne cilje vsi skupaj zasledujejo. Politiko večinoma poslušam, prebiram bežno, često le kakšne naslove. V tem sem skoraj izključno odvisen od časopisa Delo in od RTV SLO.

    Če povzamem informacije iz naših sredstev javnega obveščanja, so Trumpovi (US) in Netanjahujevi (Izrael) cilji napada naslednji: da Iranu prepreči izdelavo atomske bombe z lastno tehnologijo ter razvoj in izdelavo raket dosega do pol sveta ali celo do Amerike. Da prepreči moralno, finančno, oborožitveno podporo Hamasu, Hezbolahu, hutijevcem. Med cilji je tudi zamenjava ekstremistične obstoječe oblasti, ki je razširjena v vse pore družbe/prebivalstva Irana, z garnituro politikov, ki bo upoštevala zahteve/pričakovanja.

    Seveda so možni še kakšni cilji, za katere ne vem(o).

    Avtorji, ki podajajo informacije na način zgornjega naslova in povedanega, si ne zaslužijo našega zaupanja.

    ***

    Marijan Koželj, Ljubljana

