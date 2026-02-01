  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Pisma bralcev

    Tu smo, za nas se holokavst ni končal!

    Od podpisa premirja so Izraelci ubitili 486 Palestincev, od teh več kot sto otrok, 1341 so jih ranili.
    Junaki, katerih življenje je bilo pokončano v Rižarni, bi danes neomajno držali v roki palestinsko zastavo. FOTO: Eyad Baba/AFP
    Galerija
    Junaki, katerih življenje je bilo pokončano v Rižarni, bi danes neomajno držali v roki palestinsko zastavo. FOTO: Eyad Baba/AFP
    Katja Kjuder
    1. 2. 2026 | 05:00
    4:24
    A+A-

    Se še spominjate Palestine, Gaze? Oktobra 2025 je bilo podpisano premirje. Od takrat je bilo ubitih 486 Palestincev, od teh več kot 100 otrok, 1341 je ranjenih, tudi takih, ki bodo vse življenje brez rok in nog. Palestinci iz Gaze živijo v šotorih, dostava hrane je nezadostna. Lakota je nadomestila intenzivno bombardiranje, cenejša je! Hrane sicer ne primanjkuje, na tisoče je tovornjakov, ki čakajo na mejnem prehodu z Egiptom, da jim Izrael dovoli vstop. Da jim dovoli vstop država, ki je kršiteljica več kot 300 resolucij Združenih narodov! Groza se v Palestini nadaljuje in ji ni videti konca.

    V ponedeljek sem se s palestinsko zastavo udeležila »Baklade za spomin, mir in sožitje«, ki jo že več let Tržaški partizanski pevski zbor »Pinko Tomažič« organizira v Rižarni pri Sv. Soboti v Trstu na predvečer obletnice, ko je 27. januarja 1945 Rdeča armada osvobodila nacistično taborišče Auschwitz (Oświęcim).

    image_alt
    Odbor za mir je ameriško-izraelski korporacijski projekt za genocid

    V Rižarni sem palestinsko zastavo naslonila na zid, v bližino spominske plošče, kjer je stala krematorijska peč. Tu so bila zažgana trupla kakih pet tisoč ljudi, ki se nacifašizmu niso uklonili, v večini so to bili Slovenci in Hrvati.

    Ni minilo petnajst minut, ko je do mene prišel policist Digosa, italijanske protiteroristične in politično-varnostne policije, ter me prosil, naj umaknem zastavo izpred osrednjega spomenika, ker tam ni dovoljeno, da stoji, drugače jo bodo sami odstranili.

    Palestinci iz Gaze živijo v šotorih, dostava hrane je nezadostna. Lakota je nadomestila intenzivno bombardiranje, cenejša je! FOTO: Dawoud Abu Alkas/Reuters
    Palestinci iz Gaze živijo v šotorih, dostava hrane je nezadostna. Lakota je nadomestila intenzivno bombardiranje, cenejša je! FOTO: Dawoud Abu Alkas/Reuters

    Zaman je bilo moje oporekanje, zastavo sem umaknila in jo nato držala v roki. Mehko je valovala med judovsko pesmijo, kot bi hotela reči: »Tu smo, za nas se holokavst ni končal!«

    V Rižarni je na vseh »uradnih« spominskih svečanostih palestinska zastava prepovedana. Že več let imamo Slovenci in drugi antifašisti, strnjeni okrog idealov, ki jih goji Tržaški partizanski pevski zbor »Pinko Tomažič«, ločene spominske svečanosti, na katerih je palestinska zastava (naposled) dovoljena. Državna oblast pa ne dovoli, da stoji ob osrednjem spomeniku – krematorijski peči. Ravno to je mesto, ki pripada palestinski zastavi: v središču pozornosti! Točno tam, kjer so se pred osemdesetimi leti zgodili najhujši zločini, ki jih moramo povezati s tistimi, ki se danes dogajajo v Palestini.

    image_alt
    Druga faza je za prebivalce Gaze le prazna fraza

    Naši spomeniki so bili zgrajeni s hvaležnostjo vsem, ki so darovali življenje, da bi mi živeli v pravičnem svetu. Spomeniki so bili zgrajeni, da ostanejo neizbrisen spomin na grozote nacifašistične preteklosti. Zgradili so jih z željo, da se tisti časi ne bi »nikoli več« vrnili. Nikoli več? To, kar je danes za nas spomin, je v Palestini kruta vsakdanjost!

    Nemočni smo, človeštvo je nemočno (ne države), da bi prekinilo grozo v Palestini in ji povrnilo dostojanstvo, ki ji je bilo odvzeto leta 1947 in 1948, ko so bili položeni temelji tragedije, ki se dogaja še danes.

    Junaki, katerih življenje je bilo pokončano v Rižarni, bi danes neomajno držali v roki palestinsko zastavo. Zatorej naj palestinska zastava dobi svoje mesto prav na tistem prostoru, na katerem se je končalo življenje naših junakov.

    Ne bomo svobodni, dokler ne bo sleherno bitje, sleherni človek na Zemlji svoboden! Živela svobodna Palestina!

    »Sumud« naprej s Palestino in z vsakim trpečim bitjem v srcu!

    ***

    Katja Kjuder, Lonjer pri Trstu

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt bi se odzval drugače, Johansson: Brutalno in žalostno za Slovenijo!

    Nekdanja skakalna zvezdnika posebej za Delo o prepovedi nastopa Domna Prevca v prvi seriji ekipne tekme na SP v Oberstdorfu. Jutri mešane ekipe v Willingenu.
    Miha Šimnovec 29. 1. 2026 | 18:11
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Dokumentarec Melania

    Uničujoča Guardianova kritika: dve uri z Melanio sta čisti, neskončni pekel

    Ameriško prvo damo je Xan Brooks označil za robota, ki se v filmu premika brez lastne volje.
    31. 1. 2026 | 11:14
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Bedna melodrama Logarjevega osamosvajanja

    Vsi smo videli, kako so morali Anžeta Logarja skoraj dobesedno brcniti iz stranke SDS.
    Luka Lisjak Gabrijelčič 31. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Šest kilometrov peš po snegu

    Ker ni imel vozovnice po novi ceni, je voznik enajstletnika pustil na cesti v snegu

    Otrok je moral po snegu do doma prepešačiti šest kilometrov, ko je že padal mrak.
    30. 1. 2026 | 11:48
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    40 let ustvarjanja voditeljstva in vpliva na IEDC – Poslovni šoli Bled

    Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ENERGETIKA

    Najdražja napaka? Google in Mercedes-Benz tega ne počneta

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    GazagenocidPalestinaTrstholokavst

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Politico

    Spijo na zlatu, umirajo za rakom: Kitajci so prevzeli rudarske vasi v Srbiji

    Desetletja sta bili vasi steber jugoslovanske težke industrije, danes pa se prebivalci počutijo kot kolateralna škoda agresivne ekspanzije.
    1. 2. 2026 | 07:38
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Slovenska veselica v Melbournu

    Žiga Šeško osvojil prvi veliki slam

    Slovenski teniški igralec je v finalu odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu v mladinski konkurenci premagal Američana Keatona Hancea s 4:6, 6:3, 6:4
    1. 2. 2026 | 07:31
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nasvet strokovnjakov

    Kako je v živeti v hiši, ogrevani izključno z IR-paneli (in koliko to stane)?

    Ko so izbirali sistem, s katerim bodo ogrevali svojo hišo, so bili odzivi okolice precej enotni: »IR-paneli niso za celo hišo.«
    1. 2. 2026 | 07:01
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Jan Plestenjak: Moja stranka je stranka zdrave kmečke pameti

    Priljubljeni pevec o tem, zakaj vsak dan živi na polno, o znani bivši punci in o tem, kaj ga je pri njegovi Tadeji prepričalo, da je končno rekel usodni da.
    Agata Rakovec Kurent 1. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Maribor

    Nova cenovno dostopna restavracija z domačo hrano in okusi naših babic

    Nova restavracija v centru štajerske prestolnice ponuja domačo, lokalno in cenovno dostopno hrano.
    1. 2. 2026 | 06:48
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nasvet strokovnjakov

    Kako je v živeti v hiši, ogrevani izključno z IR-paneli (in koliko to stane)?

    Ko so izbirali sistem, s katerim bodo ogrevali svojo hišo, so bili odzivi okolice precej enotni: »IR-paneli niso za celo hišo.«
    1. 2. 2026 | 07:01
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Jan Plestenjak: Moja stranka je stranka zdrave kmečke pameti

    Priljubljeni pevec o tem, zakaj vsak dan živi na polno, o znani bivši punci in o tem, kaj ga je pri njegovi Tadeji prepričalo, da je končno rekel usodni da.
    Agata Rakovec Kurent 1. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Maribor

    Nova cenovno dostopna restavracija z domačo hrano in okusi naših babic

    Nova restavracija v centru štajerske prestolnice ponuja domačo, lokalno in cenovno dostopno hrano.
    1. 2. 2026 | 06:48
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Delo 28. 1. 2026 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

    Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo