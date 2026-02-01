Se še spominjate Palestine, Gaze? Oktobra 2025 je bilo podpisano premirje. Od takrat je bilo ubitih 486 Palestincev, od teh več kot 100 otrok, 1341 je ranjenih, tudi takih, ki bodo vse življenje brez rok in nog. Palestinci iz Gaze živijo v šotorih, dostava hrane je nezadostna. Lakota je nadomestila intenzivno bombardiranje, cenejša je! Hrane sicer ne primanjkuje, na tisoče je tovornjakov, ki čakajo na mejnem prehodu z Egiptom, da jim Izrael dovoli vstop. Da jim dovoli vstop država, ki je kršiteljica več kot 300 resolucij Združenih narodov! Groza se v Palestini nadaljuje in ji ni videti konca.

V ponedeljek sem se s palestinsko zastavo udeležila »Baklade za spomin, mir in sožitje«, ki jo že več let Tržaški partizanski pevski zbor »Pinko Tomažič« organizira v Rižarni pri Sv. Soboti v Trstu na predvečer obletnice, ko je 27. januarja 1945 Rdeča armada osvobodila nacistično taborišče Auschwitz (Oświęcim).

V Rižarni sem palestinsko zastavo naslonila na zid, v bližino spominske plošče, kjer je stala krematorijska peč. Tu so bila zažgana trupla kakih pet tisoč ljudi, ki se nacifašizmu niso uklonili, v večini so to bili Slovenci in Hrvati.

Ni minilo petnajst minut, ko je do mene prišel policist Digosa, italijanske protiteroristične in politično-varnostne policije, ter me prosil, naj umaknem zastavo izpred osrednjega spomenika, ker tam ni dovoljeno, da stoji, drugače jo bodo sami odstranili.

Zaman je bilo moje oporekanje, zastavo sem umaknila in jo nato držala v roki. Mehko je valovala med judovsko pesmijo, kot bi hotela reči: »Tu smo, za nas se holokavst ni končal!«

V Rižarni je na vseh »uradnih« spominskih svečanostih palestinska zastava prepovedana. Že več let imamo Slovenci in drugi antifašisti, strnjeni okrog idealov, ki jih goji Tržaški partizanski pevski zbor »Pinko Tomažič«, ločene spominske svečanosti, na katerih je palestinska zastava (naposled) dovoljena. Državna oblast pa ne dovoli, da stoji ob osrednjem spomeniku – krematorijski peči. Ravno to je mesto, ki pripada palestinski zastavi: v središču pozornosti! Točno tam, kjer so se pred osemdesetimi leti zgodili najhujši zločini, ki jih moramo povezati s tistimi, ki se danes dogajajo v Palestini.

Naši spomeniki so bili zgrajeni s hvaležnostjo vsem, ki so darovali življenje, da bi mi živeli v pravičnem svetu. Spomeniki so bili zgrajeni, da ostanejo neizbrisen spomin na grozote nacifašistične preteklosti. Zgradili so jih z željo, da se tisti časi ne bi »nikoli več« vrnili. Nikoli več? To, kar je danes za nas spomin, je v Palestini kruta vsakdanjost!

Nemočni smo, človeštvo je nemočno (ne države), da bi prekinilo grozo v Palestini in ji povrnilo dostojanstvo, ki ji je bilo odvzeto leta 1947 in 1948, ko so bili položeni temelji tragedije, ki se dogaja še danes.

Junaki, katerih življenje je bilo pokončano v Rižarni, bi danes neomajno držali v roki palestinsko zastavo. Zatorej naj palestinska zastava dobi svoje mesto prav na tistem prostoru, na katerem se je končalo življenje naših junakov.

Ne bomo svobodni, dokler ne bo sleherno bitje, sleherni človek na Zemlji svoboden! Živela svobodna Palestina!

»Sumud« naprej s Palestino in z vsakim trpečim bitjem v srcu!

Katja Kjuder, Lonjer pri Trstu