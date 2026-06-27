Prebral sem prispevek zaslužnega profesorja dr. Toma Turka, v katerem predlaga, naj vodstvo univerze ne spremeni svojega odnosa do sodelovanja z Izraelom in njegovimi institucijami, dokler se ta ne bo začel obnašati skladno z mednarodnim pravom in mednarodnimi pogodbami.

Sem običajen in nepomemben upokojenec, a sledim in vidim, kaj se dogaja v Gazi in Libanonu ter na Zahodnem bregu, in še znam presojati stvari, zato se pridružujem njegovim pozivom, prispevek pa podpišem z obema rokama. Zato tudi sam pozivam vse poštene Slovence, naj se oglasijo v medijih in zahtevajo, naj se to klanje enkrat za vselej konča. Spoštovanemu zaslužnemu profesorju pa kličem, bravo!

Spoštovani predsednici dr. Nataši Pirc Musar čestitam in predlagam, naj palestinska zastava ostane na pročelju predsedniške palače stalno, ne samo en teden.

Tudi v mojem imenu ne!

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Fabio Ivančič, Izola.

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