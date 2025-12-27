Učni načrt je le skelet, ki ga je potrebno še napolniti z gradivom, in to gradivo so tudi za učitelje učbeniki in delovni zvezki.

Polemike o potrjevanju enih in drugih trajajo že vrsto let. To, da se zopet potrjujejo tudi delovni zvezki, je posledica dosedanjega potrjevanja učbenikov, kar je bil pogoj za izdajo pripadajočega delovnega zvezka. Učbeniki so ostajali v lasti šol, delovni zvezek pa je bil last učenca in se je zato letno ponatisnil. Kasneje so se pojavili samostojni delovni zvezki brez pripadajočega učbenika in ti se seveda niso potrjevali.

Labirint potrjevanja. Vsebina učbenikov in delovnih zvezkov je najprej recenzirana tako s strokovnega kot didaktičnega vidika, to opravi založba. Nato jo pregleda zavod za šolstvo po strokovnih področjih? To je torej druga strokovna recenzija. Sledi komisija za učbenike, ki se večinoma opira na mnenje zavoda, nato sledi potrjevanje na strokovnem svetu, ki se opira na mnenje komisije za učbenike.

Iz tega sledi, da je najpomembnejši ocenjevalec primernosti strokovni sodelavec zavoda. Ta bo imel sedaj novo orodje: kriterije projekta »Kakovost slovenskih učbenikov«. Ali bo to prispevek k večji kvaliteti ali pa le k večji uniformnosti in zatiranju kreativnosti in inovativnosti?

Novost je tudi ta, da bo strokovni svet potrjeval le gradiva, ki jih priporoča kurikularna komisija (v članku se pojavi tudi kot predmetna komisija), torej novi odločevalec. Kdaj bo ta vključen v labirint potrjevanja, na začetku ali na koncu?

dr. Dušan Krnel, tudi avtor učbenikov, Portorož

