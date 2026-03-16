Uganite, kdo je butast!

Npr. tisti, ki so izvolili Trumpa. Verjetno tako misli še marsikateri Slovenec. A roko na srce, tudi Slovenci bomo po kakšnem letu izpadli enako butasti, ker bo izvoljen … Ne bom rekel, kdo, ker ne navijam za kakšno politično stranko. Navijam le, da bi volili razumno. V tem predvolilnem obdobju se boste lahko bali odpreti konzervo, da ne bi iz nje skočil kakšen kandidat, ki bi mu z izvolitvijo požegnali vodilni položaj v državi. Nasrkali boste itak kasneje, ko vam bo ta od vas izvoljeni »pil kri« in vam oteževal življenje. Verjetnost, da se bo to zgodilo, pa bo tem večja, kolikor več vas bo takih, ki boste nasedli obljubam. Ker v »fris« vam lagati in nategovati vas z obljubami, se delati prijaznega in ljudskega – to ni prav nič težko. Kot se morebitni kandidat za partnerja za zakon dela v času osvajanja lepega in čudovitega, ko pa se poročita, pride s pravo barvo na dan. Zato, ker se večinoma ne znate odločati po razumskih kriterijih, ampak le po bolj ali manj čustvenih.

Še enostavnejši primer: kupite avto, ker vam je všeč barva, ker vam je prodajalec naslikal ne vem kakšne ekstra lastnosti … Skratka, ne odločate se po relevantnih kriterijih. Povsem enako je tukaj: odločajte se po relevantnih kriterijih! To pa so rezultati dosedanjega dela.

Zato je edina razumna alternativa, da izvolite nekaj, kar je usmerjeno naprej. To pa je v vsakem primeru nekaj bolj levega, ker je levo že po naravi družbenih gibanj večinoma bolj usmerjeno naprej in bolj v to, da tudi svojim volivcem omogoča, da gredo naprej, da lahko živijo bolje, svobodneje in manj utesnjeno, manj kot ovce, ki jih pastir z bičem drži v šahu. Ni pa razumno izbrati nekaj desnega. Že ime pove, da so to konzervativne stranke, da želijo vrnitev na staro, preizkušeno sicer, vendar antireformno, brez ključnih sprememb, skratka, na družbeno ureditev, v kateri je nujno en del njihovih somišljenikov dovolj bogat, da se jim dobro godi, so svobodni, obrnjeni vase in imajo dovolj pod palcem, da si kupujejo dobro življenje. Dobri ste jim bili samo toliko časa, da ste jih izvolili, potem pa se bodo požvižgali na vas. Poskrbeli bodo zase in za svoje kapitalistično usmerjene težnje, za dobro delujoče gospodarstvo pod pretvezo, da le dobro gospodarstvo zagotavlja blaginjo. Pa jo res? Z dobro obložene mize res lahko marsikaj pade tudi za vas, a pomislite: mar vedno več in več proizvedenega kam vodi? Kdo pa bo vse to pokupil, kam z embalažo, kam s pokvarjenimi in odsluženimi proizvodi? Ker če se vam kaj pokvari, vas bo popravilo stalo skoraj več kot nov proizvod. Lakonski odgovor, če boste sploh našli koga, da bi popravil, bo večinoma, da se ne splača. V smeti, kupi novo! Naš planet pa ni vedno večji in večji, da bi lahko »požrl« vse te smeti.

Ali ne morete razumsko dojeti, da je pomembnejša kvaliteta kot kvantiteta? Kakovost proizvedenega (četudi v manjši količini), ne pa velika količina (v kateri se morda najde tudi kaj kvalitetnega).

Žal imamo še vedno za moje pojme bedast način dojemanja demokracije (ki izhaja iz antičnih Aten). Kako naj množica, v kateri je več butastih kot razumnih, izvoli nekaj razumnega? Ne, ker se ljudje nimajo časa, volje in energije poglabljati v programe strank. Zato je idiotsko od trume pričakovati razumno odločitev za prihodnost. Predlagal in predstavil sem sistem, ki sem ga imenoval povolitve. Pa nobenega odziva. Jasno, ker je večina butastih.

Uroš Blatnik, univ. dipl. psih., Ljubljana.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.