Ukinimo angleščino v prvi triadi osnovne šole

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam, je večkrat izjavil senator Kato. Kartagine ni več. Imamo pa devetletko. Približno enako breme za povprečnega osnovnošolca, kot je bila Kartagina breme za rimske senatorje. Osebno bi večkrat ponovil, da je treba ukiniti devetletko, ampak to ni namen mojega pisma.

Pravi namen pisanja je mnenje, da je bila uvedba angleškega jezika v prvi triadi osnovne šole druga najbolj zgrešena stvar, ki je osnovno šolo doletela po sprejetju devetletke. Res bi rad spoznal osebe, ki se jim je to zdela dobra ideja, oziroma kakšne argumente so imeli za to idejo. Nekje v megli spomina se mi mota konstrukt »da bomo bolj konkurenčni«. Ne vem, kateri neoliberalni duh časa jih je vodil v tej ideji, da konkurenčnost države spravimo na hrbte šest- in sedemletnikov, ki se mučijo z osnovami, kot so velike in male črke, da bi jih doletel še kompletno nestrokovno spisan kurikulum, po katerem se mora otrok pri sedmih letih spopasti s skovankami pile them up, rake them up, jump up to the sky, z besedami, ki delajo težave povprečnemu govorcu, kot so haunted, hedgehog, squirrel, scarecrow, acorn … Učenci ne poznajo osnov, ne poznajo specifičnih črk, izgovorjave, stavčnih struktur, ničesar. Dobimo piflanje pesmic po občutku, pač kakor otrok sliši izgovorjavo. Zelo produktivno in predvsem zelo strokovno.

Predmet ni namenjen učenju osnov – barve, osnovni predmeti, osnovni izrazi –, ampak si morajo zapisovati, s komaj osvojenim znanjem pisanja, angleške besede, s tempom, ki onemogoča, da bi se pravilno naučili izgovorjavo – goat, jin, elbow, scarf, elevator, elephant … Popolnoma brez kakršnega koli pedagoškega smisla, brez resnega razmisleka in brez, očitno, strokovne recenzije. Cilji so kaotični, načrt absolutno pretežek za prvo triado in razen dodatnega bremena ne vidim nobenega resnega smisla. Ne morem si predstavljati zadreg staršev, ki imajo sami problem z osnovami angleškega jezika, otrok je pa preprosto premajhen, da bi se lahko sam naučil zahtevano snov, ki odloča o napredovanju v višje razrede. Otrokom so vzeli leto mladosti, leto igre in dozorevanja. Kar je bila včasih mala šola, smiseln prehod iz vrtca v osnovno šolo, je danes takojšnja ofenziva pisanja, računanja in angleščine. Preveč.

Mislim, da je bilo rimskim senatorjem lažje. Sicer pa mislim, da bi bilo treba ukiniti devetletko. Ali vsaj angleški jezik spraviti nekam po prvi triadi. Nič manj ne bomo konkurenčni.

***

mag. Blaž Mršić, prof. zgodovine in sociologije, Kranj.

