Ukrajina v vojni uresničuje več reform kot Zahodni Balkan v miru

Naj takoj priznam, da Omerzove knjige o Marti Kos nisem prebral, kot tudi nobene druge njegove knjige ne, iz preprostega razloga, ker me zgodovinske knjige, namenjene dnevnopolitični rabi, ne zanimajo.

Za kaj pravzaprav gre Omerzi, je do konca razgalila prav njegova zadnja knjiga. Knjiga o Marti Kos je očitno napisana z enim samim namenom, da bi kompromitirala evropsko komisarko, ki se je zamerila liderju ene od slovenskih strank. Ali pa je imel morda namen obvarovati EU pred slovensko Udbo?

Projekt je doživel popoln fiasko. Kako tudi ne bi, saj EU v Sloveniji vidi najbolj razvito demokracijo med bivšimi socialističnimi državami, zato jih je težko prepričati, da jo v resnici vodijo potuhnjeni komunisti in pripadniki tajne komunistične policije. Omerzov prispevek v Pismih bralcev je samo še en poskus opozoriti na knjigo, ki je bila napisana zaman in je ne bo nihče bral.

Tone Rački, Ljubljana