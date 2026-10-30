Ukrajine ne razumemo, če prezremo glas Ukrajincev

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor. Avtorica je napisala napačni trditvi. Prva je, da skrajnodesničarske skupine v Ukrajini podpihujejo nadaljevanje vojne, namesto da bi se zavzemale za mir. Druga pa, da je zahod spremenil Ukrajino v svoje vojaško oporišče, nam pa se ta oboroževalni nesmisel predstavlja kot osvobajanje izpod ruskega imperializma. Obe trditvi nista samo proruski – mnogi Rusi sicer podpirajo Ukrajino –, temveč se skladata s Putinovimi izjavami in kažeta na napačno razumevanje tistega, kar hočejo mnogi Rusi in Ukrajinci povedati s kritiko. Pravi odgovor na prvo trditev je, da hoče večina Ukrajincev nadaljevati boj proti invazivni sili. Iz lastnih stikov v Ukrajini vem, da se Ukrajinci ...