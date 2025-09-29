  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Pisma bralcev

    Ukrajinska vojna, ameriški dobiček, evropski strošek

    Naivna politika Evropske unije, ki v novem svetovnem redu služi le interesom ZDA, neizbežno vodi v gospodarski in politični propad.
    Nerazumna in naivno načelna politika EU zahteva nujni premislek ter analizo stanja v odnosu do nove podobe sveta. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
    Galerija
    Nerazumna in naivno načelna politika EU zahteva nujni premislek ter analizo stanja v odnosu do nove podobe sveta. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
    Vladislav Vidmar
    29. 9. 2025 | 09:00
    4:16
    A+A-

    Nerazumna, naivno načelna politika EU ob sedanji politiki ZDA, Kitajske, Rusije in novonastale globalne organizacije Brics zahteva nujni premislek in analizo stanja EU v odnosu do porajajoče se nove podobe sveta.

    Pri tem je treba vzeti v zakup, da ZDA ne bodo prenehale podpirati Izraela, saj jih po 2. svetovni vojni realno vodi judovski lobi. Zato EU sama, zaradi različnih mnenj o genocidu in možnosti vzpostavitve dveh držav po več kot 75-letnem zavračanju dveh držav, ne more spremeniti odločitev judovskega lobija v ZDA in samega Izraela, da na sedanjih prostorih Gaze ne bo palestinske države in tudi ne na Zahodnem bregu.

    EU preostane, da se lahko bori, da prek ZN, ki je sicer le še papirnata avtoriteta, vendar v opomin in spomin človeštva, vsi sedanji zločini Izraela pri realizaciji te judovske ideje dobijo status genocida. Mora se zavzemati, da v nadaljevanju zagotovijo Palestincem pravične odškodnine in ne beraških 5000 dolarjev, kolikor jim je ponudil trgovec z usodo sveta Trump.

    Omenim naj tudi odnos EU do vojne v Ukrajini. EU dobro ve, da te vojne z vojaško silo za zdaj sama ne more končati. Ob tem jo je Trump samo posredno vključil v pogovore z Rusijo in jo tako deklasiral za samostojni nastop, po drugi strani pa jasno povedal, da se po eventualnem premirju ZDA ne bodo ne finančno ne vojaško ukvarjale z Evropo, ampak s hitro rastočo Kitajsko in delitvijo območij interesov.

    ZDA so širokogrudno ponudile pomoč v orožju za Ukrajino, ki ga ne bodo več prodajale na kredit Ukrajini, ker že vedo, da ga bodoča prepolovljena Ukrajina ne bo mogla odplačati, ampak ga bo prodajala za gotovino EU.

    Pri tem skrbi, da EU še zdaj ni ugotovila, da je s privolitvijo v neomajno pomoč Ukrajini prek orožja iz ZDA povzročila konflikt interesov ZDA, ki si je s tem pridobila velikega kupca za orožje in se temu velikemu poslu ne bo odrekla.

    Trump se je zaradi naivne načelne politike EU spretno izvlekel iz vojne v Ukrajini, ki so jo ZDA same začele, da bi se dokopale do ukrajinskih in v primeru zmage tudi ruskih bogastev, in kot premeten trgovec izsilil pogodbo z Ukrajino za poplačilo dolgov zaradi dobave orožja v preteklem obdobju, v katerem je tudi EU dobavila orožje v enaki višini, brez vsake možnosti poplačila in v strahu pred popolnim umikom ZDA iz Evrope privolila v vse nadaljnje stroške te vojne, kar bo EU pahnilo v gospodarsko in politično recesijo.

    In zdaj se dogaja to, kar se pri vsakem nepremišljenem popuščanju pred takim ali drugačnim nasiljem. Sledili so sankcije ZDA proti zaveznikom in nato še poziv, naj EU pomaga onemogočiti Kitajsko. Velika Indija se je temu prva uprla in se odpravila na Kitajsko iskat nove trge, dodatno pa še nekateri voditelji vzhodnih držav EU, ki že slutijo razpad EU.

    EU pa kot vedno neodločna in naivna išče nove članice, med njimi Srbijo, ki odkrito smeši novačenje in se je že odločila, da bo igrala na več kart.

    Če vse to ne izuči sedanjih voditeljev EU, da je edina realna politika iskanje dobrih odnosov in gospodarskih trgov po vsem svetu, brez ideoloških izključevanj in premočnih navezovanj samo na ene trge in strahov, kako bo na to reagiral Trump, potem je čas za odpoklic voditeljev EU in politike, ki bo potopila EU. Pri vsem se pojavlja dvom, do kod v vodstvu EU sega vpliv judovskega lobija na zahodu EU, pri čemer je jasno, do kod sega ruski lobi.

    ***

    Vladislav Vidmar, Ljubljana.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.

    Šport  |  Kolesarstvo
    Spremljali smo v živo

    Pogačar je še drugič svetovni prvak

    Tudi letos Pogačarju ni mogel nihče do živega. Še eno leto bo nosil mavrično majico.
    Miroslav Cvjetičanin 28. 9. 2025 | 06:50
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovenska predsednica o OZN

    Kako je Trump sprejel slovensko predsednico?

    Predsednik Trump nas sili v to, da bomo za obrambo bolj skrbeli sami, je kritična Nataša Pirc Musar. Kljub temu je bilo srečanje z njim in prvo damo prijetno.
    Barbara Kramžar 26. 9. 2025 | 05:52
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Se obeta referendum? Kaj je na področju zdravstva še mogoče do konca mandata

    Aleš Primc pri dobri polovici podpisov, a ne dvomi, da mu bo uspelo. Kaj to pomeni za zdravstvo.
    Barbara Eržen 29. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Ruanda 2025

    Pogačarjeva afriška mavrica še veličastnejša od prve

    Slovenski kolesarski as drugič zapored svetovni prvak, tokrat je napadel kar 105 kilometrov pred ciljem. Primož Roglič do visokega 11. mesta
    Miha Hočevar 28. 9. 2025 | 17:04
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Tri najpogostejše zdravstvene težave, na katere moramo biti posebej pozorni

    Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Podjetništvo

    Papirji, ki odločajo o milijonih – kdo ima v rokah moč?

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Samozavest

    Brezplačni priročnik: Povečajte svojo samozavest s tehnikami NLP

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Na voljo imamo le še 25 let, vemo, kako je v Evropi

    Zeleni prehod ni le tehnološki izziv, saj visoki stroški in dolgotrajno pridobivanje dovoljenj postavljajo prihodnost industrije pred resno preizkušnjo.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Vprašanje, ali bosta Mercedes in Audi še proizvajala avtomobile

    Janez Škrabec, Anžej Olaj in Matjaž Čemažar so govorili o turbulentnih razmerah po svetu in iskali priložnosti za slovenske izvoznike.
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Zakaj kapital sam po sebi ni dovolj za globalni preboj

    Kaj se lahko naučimo iz zgodb podjetij, ki so z inovativnimi idejami prišli do poslovnega uspeha tudi v tujini?
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Delov poslovni center – Izvozniki

    V Beogradu zgradili tovarno, v Ljubljani v tem času le zasadili prvo lopato

    Kakšne ovire morajo premagati slovenski izvozniki, da na tujih trgih prehitijo konkurenco?
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več

    Več iz teme

    EUZDAvojna v UkrajiniGaza

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugi športi
    Golf

    Jezni McIlroy: Ženo je zadelo pivo, pse bi morali spustiti s povodcev (VIDEO)

    Zmago Evrope proti ZDA v Ryderjevem pokalu so zaznamovali nevzgojeni ameriški navijači, ki so žalili goste. Čez dve leti na Irskem mora biti drugače.
    Peter Zalokar 29. 9. 2025 | 11:04
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Odličen začetek v Avstraliji

    Ajda Novak Sloveniji takoj priveslala kolajno

    Na svetovnem prvenstvu v kajaku in kanuju na divjih vodah je 32-letna kajakašica v posamičnem kajakaškem krosu osvojila srebro. Napaka Eve Aline Hočevar.
    29. 9. 2025 | 11:02
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Romska hiša

    Zakaj romi kurijo na dvoriščih in potovanja začnejo z desno nogo

    Lovari ohranjajo svoj materni jezik, ki velja za uradni jezik Romov. Na Hrvaškem so med osmimi romskimi skupinami najbolj številčni.
    Pija Kapitanovič 29. 9. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Radio Študent brez denarja za stereo tehniko

    Medtem ko se vodstvo študentskega servisa vozi v dragih avtomobilih, pionirski Radio Študent v 21. stoletju oddaja z zastarelo mono tehniko.
    29. 9. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Maribor

    Požar v poslovnih prostorih v Rušah pogašen, škode za več milijonov evrov

    Zagorelo je v tovarni ECOM. Po prvih ocenah policije je nastala škoda v višini več milijonov evrov, vzrok požara še ugotavljajo.
    29. 9. 2025 | 10:45
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Romska hiša

    Zakaj romi kurijo na dvoriščih in potovanja začnejo z desno nogo

    Lovari ohranjajo svoj materni jezik, ki velja za uradni jezik Romov. Na Hrvaškem so med osmimi romskimi skupinami najbolj številčni.
    Pija Kapitanovič 29. 9. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Radio Študent brez denarja za stereo tehniko

    Medtem ko se vodstvo študentskega servisa vozi v dragih avtomobilih, pionirski Radio Študent v 21. stoletju oddaja z zastarelo mono tehniko.
    29. 9. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Maribor

    Požar v poslovnih prostorih v Rušah pogašen, škode za več milijonov evrov

    Zagorelo je v tovarni ECOM. Po prvih ocenah policije je nastala škoda v višini več milijonov evrov, vzrok požara še ugotavljajo.
    29. 9. 2025 | 10:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    VIDEO: Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

    V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 11:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAVAROVANJE

    140.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika: kakšna je rešitev?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Za prste obliznit: kosilo v nekaj minutah

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

    HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Otrok ima že več dni visoko vročino ...

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Vsaka ura zastoja za podjetje lahko pomeni več tisoč evrov izgube«

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    »Ko sem na igrišču, sem del ekipe. Tam sem svobodna«

    Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Podprite športnike tam, kjer to najbolj šteje: na tribunah

    Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SI-ALARM

    Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

    Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Telemach s tretjo generacijo naprav: umetna inteligenca v ospredju

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

    Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 14:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

    Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PREZRAČEVANJE

    Preprosta sprememba, ki vas lahko zaščiti pred plesnijo

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

    Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo