Umetna inteligenca koristi znanje avtorjev, ti pa ostajajo brez plačila

V prispevku dr. Jana Kolar upravičeno opozarja, da umetna inteligenca ne zmanjšuje pomena nacionalnih knjižnic. Nasprotno, kakovostni podatki, urejene zbirke in preverjeni viri postajajo v dobi velikih jezikovnih modelov še pomembnejši, pomen dolgoročno hranjenih zbirk še večji. V kolumni pa niso omenjeni ljudje, ki so to znanje ustvarili in od katerih se današnji modeli učijo brez jasnega soglasja in brez pravičnega nadomestila. Umetna inteligenca ni zgolj uporabnik podatkov, ampak iz teh ustvarja ekonomsko vrednost. Medtem ko tehnološka podjetja na podlagi teh vsebin ustvarjajo milijardne vrednosti, so avtorji najpogosteje izključeni iz ekonomskega kroga, ki ga njihovo delo omogoča. Zato ni dovolj, da govorimo le o dostopnosti podatkov in novih raziskovalnih možnostih, enako pomembno je vprašanje, kako zagotoviti pošten odnos do tistih, katerih dela so bila uporabljena za razvoj teh sistemov.

V prispevku je tako spregledan pomemben vidik, brez katerega razprava o umetni inteligenci ni popolna. Veliki jezikovni modeli se namreč učijo na ogromnih količinah besedil iz knjig, člankov, raziskav, prevodov in drugih del, zaščitenih z avtorskimi pravicami. Prav ta dela predstavljajo temelj sposobnosti pisanja, povzemanja in argumentiranja umetne inteligence. Brez desetletij dela avtorjev, raziskovalcev, novinarjev, založnikov in drugih, vključenih v nastanek avtorskih del, teh sistemov ne bi bilo. Prav ustvarjalci teh vsebin so s svojim delom prispevali znanje, na katerem današnji sistemi umetne inteligence gradijo svoje sposobnosti in svojo ceno.

Knjižnice so skozi zgodovino igrale pomembno vlogo pri spoštovanju avtorstva. Prav zato bi morale biti tudi danes pomemben deležnik pri oblikovanju pravil, ki bodo v razvoj umetne inteligence vključila zaščito pravic ustvarjalcev. Dostopnost znanja je javna dobrina, vendar to ne pomeni, da lahko postanejo izdelki ustvarjalcev zgolj nevidna surovina za treniranje komercialnih sistemov. Res je 19. junija Nuk organiziral dogodek Nova infrastruktura pisne dediščine, a že termin dogodka, ki je postavljen na rob poletja, morda kaže na podcenjevanje te problematike.

Vprašanje torej ni, ali bodo pogovorni roboti nadomestili knjižnice. Verjetno jih ne bodo. Vprašanje je, ali bomo v dobi umetne inteligence znali vzpostaviti pošten sistem, v katerem bodo avtorji, raziskovalci in založniki za uporabo svojih del ustrezno priznani in plačani. Pa da bo Narodna in univerzitetna knjižnica upoštevala in branila avtorske pravice, ne samo hranila dela. Brez takšnih in drugačnih ustvarjalcev namreč ne bi bilo ne knjižnic ne kakovostnih podatkov, ki bi jih znanstveniki uporabljali za nadaljnji razvoj umetne inteligence.

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Janez Miš, predsednik UO Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev.

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