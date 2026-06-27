Umetnost ni zato, da jo razlagamo, ampak da jo doživimo

Pisanje maturitetnega eseja na temo literarnega dela ima še en vidik, ki je po mojem škodljiv. Pri pogovorih z mladimi ljudmi, ki so šli skozi maturo, opažam, da med tem, ko berejo roman ali gledajo film, že razmišljajo, kaj jim hoče povedati. Moja generacija, ki je imela drugačno maturo, tega ne počne. Mi beremo, gledamo, poslušamo in umetniškemu delu dovolimo, da nas potegne vase, ne meneč se za to, kakšne namene ima z nami.

Umetniška dela namreč niso ustvarjena za to, da bi jih analizirali, razlagali in »razumeli«, ampak, da bi jih doživeli in sprejeli. Pomen umetnosti je ravno v tem, da omogoča razumevanje brez razlage in spoznanje brez razumevanja. Pomeni brez doživetja, identifikacije, fascinacije so v umetnosti prazni. Če te delo ne prevzame, ne pomeni nič. Umetniško delo »razumemo« samo, če v njem uživamo. Umetnost je za človeka tako pomembna, da jo je evolucija vezala na užitek. Enako kot prehranjevanje ali razmnoževanje.

Spomnimo se samo, kako smo kot otroci doživljali pravljice, lutkovne igrice, risanke, pesmice. Ali smo se zavedali, kaj nam hočejo povedati, in ali nas je to sploh zanimalo? Ne, in vendar so nas fascinirale in mnoge zaznamovale za vse življenje. Tako deluje umetnost in takšna je njena vloga. Umetniška dela učinkujejo in odigrajo svojo vlogo, ne da bi se tega zavedali in opazili. Celo basen, ki je očitno poučna literarna zvrst, se nam zdi dobra samo, če je povedana tako, da je zanimiva, tudi če njenega nauka ne zaznamo.

Zato se zdijo dela, ki kažejo očitno vzgojno namero, banalna in neumetniška. Umetniške vsebine namreč prihajajo iz nezavednega in se vračajo v nezavedno. Da bi zgodba izvršila svojo vlogo, ni dovolj, da jo poznamo ali se je spomnimo, ampak jo moramo doživeti.

Skozi zgodbo moramo potovati postopoma in v nekakšni zamaknjenosti, tako da pozabimo na vsakdanjo realnost in se predamo imaginarnemu svetu zgodbe. Medtem ko človek sprejema umetniško vsebino, je na neki način izpahnjen iz realnega sveta.

Seveda nas roman, ki smo ga prebrali, lahko spodbudi k razmišljanju o temi, ki jo obravnava. Izobražen človek mora tudi kaj vedeti o notranji zgradbi umetniških del, njenih zvrsteh, zgodovinskem razvoju posameznih umetnosti. Vse to nas bogati in prispeva k temu, da smo do različnih umetniških pojavov lahko bolj odprti.

A najpomembneje je, da smo v sprejemanje določene umetnosti vpeljani. Če rečemo, da kakega umetniškega dela ne razumemo, to pravzaprav pomeni, da nam je tuje, če ga razumemo, pa domače. To je najbolj očitno pri glasbi, kjer najlaže sprejemamo glasbo svojega okolja.

Če kdo reče, da mu ni všeč glasba, ki je všeč nam, mu ne moremo razložiti, zakaj je tako, da bi postala všeč tudi njemu. Lahko bi ga pa postopoma vpeljali, če bi si to želel.

Zaradi vsega tega je v splošnoizobraževalnem okolju preveč podrobno analiziranje enega samega umetniškega dela lahko vprašljivo. Pa tudi, če so trije, je enako, le bolj razpršeno. To dijaka lahko napelje k napačnemu mnenju, da je edino takšno branje pravo. Dejstvo pa je, da umetniška dela lahko analiziramo in razlagamo, ne moremo pa jih razložiti brez ostanka.

Če bi bilo mogoče vsebino umetniškega dela povedati, ne bi bilo potrebno. Umetniško delo je živ organizem, zato ga, ko ga analiziramo, pravzaprav ubijemo. Tako kot biolog ubije žabo, ki jo secira. To, kar secira, pravzaprav ni več žaba, ampak le njeni sestavni deli, kajti žaba je živo bitje.

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Tone Rački, Ljubljana.

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