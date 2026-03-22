Uporabimo »izziv« za akcijo in »problem« za analizo

V članku dr. Jože Darovec vidi jezikovni premik od »problema« k »izzivu« kot »psihološki anestetik« in simptom ameriškega »pozitivističnega imperializma«, ki omili realnost in spodbuja individualizem namesto kolektivne odgovornosti. Cenim njegovo provokacijo, a mislim, da analiza preveč poenostavlja. Taka kritika lahko celo krepi pasivnost, ki jo sam obsoja. Poglejmo po točkah.

1. Ne povezujmo besed z globalnimi zarotami

Vsak ima pravico videti svet kot »problem« ali »izziv«. Darovec ima prav, ko opozarja na pasti pretirane pozitivnosti. A ni modro ene besede povezovati z grožnjo kapitalizma. »Izziv« ni orodje elit – je samo komunikacijsko orodje, ki lahko motivira ali demotivira. Če povsod vidimo zaroto, spregledamo resnične sistemske probleme, ki jih je treba reševati z dejanji, ne samo z besedami.

2. Pozitivna psihologija ni samo ameriški izum

Darovec jo prikazuje kot uvoženi imperializem. To je poenostavitev. Ideje o zavestnem pozitivnem mišljenju segajo globoko nazaj: Mihaly Csikszentmihalyi (madžarskega rodu) črpa iz budizma in taoizma, na Vzhodu jih povezujejo z jogo in konfucijanstvom. Že leta 1977 je malteški mislec Edward de Bono v »The Happiness Purpose« razmišljal o sreči, leta 1991 pa v »Handbook for the Positive Revolution« pozival k pozitivni revoluciji, ki jo je kasneje v ZDA populariziral Seligman. Gre za univerzalno iskanje sreče v življenju, ne za ameriško ideologijo.

3. Vsaka ideja ima lahko tudi negativne posledice

Nekritična uporaba pozitivne psihologije lahko vodi do toksičnih posledic: kadar se sistemska krivda za stres preloži na posameznika, kadar se s floskulami tipa »samo glej na svetlo plat« poenostavlja težko osebno situacijo in se človeka še bolj potlači v osamljenost.

Te pasti so resne, a niso vgrajene v pozitivno psihologijo – pojavijo se šele pri nekritični uporabi.

Rešitev je v ravnotežju: naj gradi na veselju in sreči, ki nas navdihujeta k sodelovanju in ustvarjanju – ko se človek veseli življenja, postane bolj hvaležen, povezan in manj ciničen. Hkrati pa naj dopušča kritiko in vsa čustva.

Prav to ravnotežje krepi družbo kot celoto.

4. Uporaba besede ne vodi do toksičnih posledic

Jezik vpliva na mišljenje, a nas ne prisili k določenemu razmišljanju. Beseda »izziv« bo okrepila tisto, kar družba že ima: v individualistični družbi bo še bolj poudarila osebno odgovornost in samoreševanje, v kritični in solidarni družbi pa lahko mobilizira ljudi k skupni akciji. Strupenost ne pride iz besede same, ampak iz tega, kako in zakaj jo uporabljamo. Zamenjava nazaj na »problem« ne bo sama po sebi ničesar rešila.

Darovec vidi »izziv« kot anestetik. Nasprotno – motivira k premagovanju ovir. »Problem« pa lahko ustvari občutek nemoči. Obe besedi sta orodji – izberimo tisto, ki nas dvigne.

Jeza, žalost in frustracija so signali za spremembo. A spodbujati jih kot »pravico« ali edini vir resnice vodi v cinizem in stagnacijo. Pozitivna psihologija uči ravnotežja: procesiraj negativno, nato gradi pozitivno.

5. Slovenska nagnjenost k negativnosti

Slovenci smo pogosto skeptični, nagnjeni h godrnjanju in iskanju zunanjega krivca. Posledica: zataknemo se v neskončnih kritikah pomanjkljivosti, namesto da bi sprejeli rešitev, ki je že v 90–95 odstotkih v redu in bi nam prihranila ogromno časa in energije.

Pozitivna psihologija, prilagojena našemu kontekstu, bi lahko spodbudila akcijo in povezanost namesto pasivnega jamranja.

Zaključek: Čas za ravnotežje, ne za polarizacijo

Darovec nas sili k razmišljanju – hvala mu za to. A njegova kritika tvega, da nas vrne v pasivnost. Pozitivna psihologija, prilagojena slovenskemu temperamentu in vrednotam (kot npr. v pobudi »Pet temeljnih vrednot Slovenije«), ni sovražnik – lahko postane zaveznik.

Uporabimo »izziv« za akcijo, »problem« za analizo in skupaj gradimo družbo, v kateri besede služijo ljudem, ne ideološkim bitkam.

Opomba: Pri pripravi tega članka sem uporabil pomoč umetne inteligence grok (xAI) za strukturiranje misli in preverjanje dejstev. Vse ideje in stališča so moja lastna.

***

Matjaž Čadež, Kosovelje.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.