Urgentna služba nekoč in danes

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor.

Dogodki v Urgentnem centru (UC) v UKC Maribor niso presenečenje, ker so težave po vsej Sloveniji zelo podobne. UC vsi potrebujemo, a do njihovega optimalnega delovanja imamo mačehovski odnos.

Od leta 1976 dalje sem v živo polnih 38 let spremljal napotitve na Internistično prvo pomoč (IPP) UKC Ljubljana. Do leta 1991 so dva zdravnika podnevi in eden ponoči dokaj tekoče obravnavali vse bolnike. Potem pa je začelo naraščati število napotenih bolnikov. Bolniki so bili čedalje starejši (od osamosvojitve dalje povprečno okrog deset let), polimorbidni (več bolezni hkrati), kar zahteva tudi obsežno diagnostiko ter terapijo, ki se začne in pogosto tudi konča v UC.

Interna klinika, pod katero sodi IPP, je sicer stalno povečevala število ambulant in kadra, a sama ne more rešiti problemov prevelikega dotoka bolnikov iz Ljubljane ter širše in daljne okolice.

IPP že dolgo ni to, kar piše v nazivu, ampak je to stalna internistična služba, kjer se obravnavajo najtežja bolezenska stanja s področja internistike, občasno pa tudi drugih specialnosti, dajejo transfuzije krvnih pripravkov in druge intravenozne terapije, diagnostiko vseh mogočih zastrupitev in nemalokrat služi tudi za konziliarne preglede za bolnike iz drugih ustanov in zavodov. Najlažja, čeprav se sliši malo paradoksalno, je obravnava najtežjih primerov, ki so večinoma takoj sprejeti v bolnišnico. Problem so vsi ostali, ki kljub temeljiti dolgotrajni obravnavi ostajajo v opazovalnicah ali na hodnikih urgenc ter čakajo in čakajo. Sami in njihovi spremljevalci pritiskajo na osebje, naj vendar nekaj ukrenejo, a pogosto se ne da storiti veliko.

Računati na »sistemske« ukrepe nima smisla, ker jih ne bo in jih ne more biti. Omejeno je število bolniških postelj, omejeno je število medicinskih sester in je zato treba celo zmanjševati število postelj ob hkratnem povečanju števila bolnikov, ki potrebujejo hospitalizacijo. In omejeno je celo število zdravnikov, ki delajo v UC.

In kako lahko pomagamo? Kratkoročno na dva načina. Prvi način je predvsem enakomerna porazdelitev bremena na vse zdravstvene ustanove po regijah, ki delajo v urgentni službi na vseh ravneh, in to tako, da vsaka naredi to, kar lahko, in tudi mora. Ob današnjih komunikacijskih možnostih je tudi posvet na daljavo ena od premalo izkoriščenih možnosti. Te možnosti smo se posluževali pri AKS (akutnem koronarnem sindromu) v času, ko je bila samo v UKC Ljubljana možna urgentna koronarografija.

Drugi ukrep pa je, da je za delo na urgencah treba angažirati vse kadre, ki so sposobni delati v UC, ter jih plačati glede na odgovornost in obremenitve. Ob tem naj navedem mojo izkušnjo. V 24 urah sem enkrat pregledal 12 bolnikov, enkrat pa 48, in to celo za manjše plačilo. Ali je to pravično, naj vsak bralec presodi sam. Treba pa je poudariti nekaj, česar marsikdo ne ve, in to je, da zdravstvena ustanova prejme plačilo za vsakega obravnavanega bolnika, zaposleni pa so plačani le po opravljenih urah, ne glede na število in zahtevnost obravnavanih bolnikov. Ne mislim zmanjševati pomena in zahtevnosti dela drugje, a lahko primerjam delo na IPP in delo na intenzivnem oddelku, kjer sem delal najdlje. Na obeh deloviščih je delo zahtevno in odgovorno. A v prvem primeru obravnavaš bolnike, ki pogosto niso iz tvoje ožje specialnosti, v drugem pa so ti že nekoliko selekcionirani, a, se razume, še vedno zelo zahtevni, ker potrebujejo posebne veščine in načine vsemogočih načinov intenzivnega zdravljenja.

O participaciji, ki smo jo že imeli in brez ustreznih analiz ter temeljitega premisleka kar ukinili, raje ne bom pisal.

Ob tako velikem številu bolnikov je nemogoče zagotoviti ustrezno varnost in kakovost zdravstvene obravnave, kar je še posebej zelo skrb vzbujajoče. Ko bolnik enkrat prestopi prag urgence, je njegova varnost včasih negotova, in to še preden se začne obravnava. Sam sem doživel ne eno nenadno smrt bolnika med čakanjem, še preden je bil pregledan. In kot dežurni zdravnik bi bil nedvomno odgovoren in morda celo kriv, da se je takšen dogodek zgodil, čeprav ga ni bilo mogoče niti predvideti niti preprečiti. Varnost in kakovost obravnave se začneta že takrat, ko bolnik zaradi nekega zdravstvenega problema kjerkoli vstopi v zdravstveni sistem in čaka v predolgih čakalnih vrstah, in ne šele takrat, ko prestopi prag urgence.

Dolgoročna rešitev (velja za Ljubljano), kar sem predlagal že pred več kot dvajsetimi leti, je organizacija še ene urgence na širšem območju Ljubljane, sprva morda samo podnevi, ob delavnikih in z eno ekipo, kasneje pa glede na potrebe, saj večina bolnikov niti ne potrebuje pregledov in zdravljenja v terciarni ustanovi, ustanove sekundarne ravni pa v Ljubljani sploh ni oziroma je UKC Ljubljana v funkciji obeh.

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Prim. dr. Marjan Fortuna, Kranj.

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor.