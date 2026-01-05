Ustavimo konje

Kar traja nekaj let, je šlo že predaleč. V tej »vojni« proti zdravnikom ne more biti zmagovalca, lahko smo samo vsi poraženci. Toliko žolča, kot ga zadnja leta nekateri zlivajo po zdravnikih, si ne bi mogel nikoli niti zamisliti. Imenujejo nas s šarlatani, goljufi, dvoživkami, lažnivci, zaslužkarji in celo kot take, ki naj bi imeli sadistična nagnjenja.

Da si medicina pridržuje pravico do odločanja o tem, koliko kdo trpi – ampak samo, ko ji to ustreza zaradi (ne)kulture življenja nad dostojanstvom in človečnostjo, je prav abotna trditev. Kdaj pa medicini ustreza, da kdo trpi? Nikoli! Take izjave so žaljive do zdravstvenih delavcev, od zdravnikov na vseh ravneh zdravstvene oskrbe do medicinskih sester in še posebej patronažnih medicinskih sester, zdravnikov v paliativni oskrbi in tudi negovalk in negovalcev v bolnišnicah, DSO, na domovih, varstvenih zavodih in tako dalje.

Če premalo delamo, ni prav in še bolj ni prav, če preveč delamo. Kaj torej sploh hočemo? Da nič ne delamo?

***

Marjan Fortuna, Kranj

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva