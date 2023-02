V leopardovih krempljih (2)

Zdi se mi potrebno odzvati se na Temo dneva pod naslovom V leopardovih krempljih (Delo, 26. januarja, naslovnica).

V Evropi in Sloveniji vse preveč tiščimo glave v pesek v zvezi z dogodki v Ukrajini. Nisem si predstavljal, da je Evropska unija tako nebogljena v primerjavi z ZDA. One so najbolj »zaslužne« za razvoj ukrajinske krize. No, nihče ni prav nedolžen v tem dogajanju, ki lahko pripelje do tretje svetovne vojne. Ki bi se spet dogajala v Evropi. To je menda jasno vsakomur, ki vsaj malo misli in opazuje svet. Vse tako kaže, da se vsi Evropejci – z evropsko komisijo na čelu – vdajamo na milost in nemilost usodi!? Pa tako veliko nas je, če že drugo ne šteje, na primer suverenost.

Naj ponovim iz Delove teme dneva: »Tisti, ki se najbolj zavzemajo za vojaški poraz Rusije, bi se morali zavedati, da je smrtno ranjena zver najnevarnejša.«

Zdaj je mogoče na dolgo in široko razpredati kaj, zakaj, kdo je kriv, kako je z oborožitvijo … in to se v obilni količini že dogaja, a tako pronicljivih, pogumnih in stvarnih opisov ukrajinskega zapleta, kot je v tem zapisu pod zgornjim naslovom, je bolj malo. In za zdaj ni izgledov za kakšen razumen izid. Se pa pri vsej pameti tega sveta nič gotovega ne ve. Ostanejo nam le ciganke in jasnovidci …