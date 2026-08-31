V litrsko posodo gre samo en liter

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Numerus clausus. Po domače povedano: Toliko, in ne več!

Vsak šolar ve, da v litrsko posodo lahko nalijemo samo en liter tekočine, in ne več. Medicinska fakulteta sprejme vsako leto toliko brucev, in ne več, ker nima možnosti izobraziti več študentov na leto.

Ta princip bi bilo smiselno uveljaviti marsikje: toliko turistov v Benetkah, Ljubljani, na Bledu, in ne več. Toliko avtomobilov na avtocesto, in ne več. Toliko medvedov, divjih prašičev, kojotov, jelenjadi po lovskih revirjih, in ne več.

Stroka naj določi kvote, odgovarjajoče službe pa naj nadzor in odstrel izvajajo. In ne, da se za vsak odstrel medveda razpravlja na vladi, potem vlada izda nalog, ki gre potem še na sodišče in potem se nič ne zgodi. To je samo nekaj primerov, kjer bi imel numerus clausus smisel. Verjetno pa bi se našlo še več primerov, kjer bi to veljalo vpeljati.

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Vilko Sustič, Brezovica.

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor.