V spomin prijateljici Novega mesta in Slovenije

Iz spodnjesaškega mesta Langenhagen, ki leži v okrožju Hannovra, je prišla žalostna vest, da je v 95. letu starosti umrla Waltraud Krückeberg, dolgoletna županja mesta ter iskrena prijateljica Novega mesta in Slovenije. Njeni življenje in delo sta bili zaznamovani z izjemno predanostjo ljudem, solidarnostjo in globokim razumevanjem pomena mednarodnega povezovanja.

Waltraud Krückeberg je mesto Langenhagen vodila kar dvanajst let, med letoma 1988 in 2000, prav takrat, ko je 28. oktobra 1988 Langenhagen z Novim mestom podpisal partnersko pogodbo. To partnerstvo zanjo nikoli ni bilo zgolj formalnost, temveč živ, človeški odnos, ki ga je gradila s toplino, odprtostjo in materinsko skrbjo.

Kot županja je odločno podpirala vse oblike medmestnega sodelovanja, še posebej pa ji je bilo blizu področje socialnega dela. Verjela je, da se prava moč skupnosti kaže v skrbi za najranljivejše, zato je s srcem in dejanji podpirala projekte, namenjene starejšim, socialno ogroženim in tistim, ki so potrebovali pomoč. Njen prispevek je bil še posebej dragocen pri vsestranski pomoči domu starejših občanov, kjer je znala povezati solidarnost, strokovnost in človečnost.

Waltraud Krückeberg ni bila le prijateljica Novega mesta, temveč tudi velika podpornica Slovenije v času njenega uveljavljanja v mednarodnem prostoru. Z razumevanjem in odprtostjo je prispevala k prepoznavnosti Republike Slovenije ter njeni poti vključevanja v evropske integracije, pri čemer je vedno poudarjala pomen sodelovanja, dialoga in skupnih vrednot.

Za mnoge je bila več kot političarka – bila je mati v najžlahtnejšem pomenu besede, ki se je razdajala za dobrobit ljudi, mesta, prijateljskih skupnosti in narodov. Njena zapuščina živi v trdnih vezeh med Langenhagnom in Novim mestom, v konkretnih dejanjih solidarnosti ter v spominih vseh, ki so jo poznali in z njo sodelovali.

Hvaležni smo ji za vse večne čase. Spomin na Waltraud Krückeberg bo ostal zapisan kot spomin na izjemno žensko in političarko, ki je s srcem gradila mostove med ljudmi, mesti in državami.

***

Bojan Avbar, Novo mesto

