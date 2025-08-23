Varstvo dreves v mestu in na mestnem območju

Iz javne objave na spletu: »Zjutraj sem zaslišala žago. Takoj se zdrznem, ker me spomni na glas žage, ki je pokončal okrog 380 dreves na našem Rožniku v Ljubljani. Sem mislila, da obrezujejo drevesa, ki so potrebna nege na Pirkmajerjevem vrtu – grem pogledat, kaj se dogaja. Prepozno!!! Delavce Tise vprašam, kaj delajo, ko vidim polno obrezanih vej in skoraj golo deblo sekvoje. Žagamo jo, podrli jo bomo! Izgubim živce. Kako lahko požagate tako mogočno, skoraj stoletno sekvojo. Dobili smo naročilo. Pa se uprite!!! Čudovit vrt vile Pirkmajer na vogalu Vrtače in Levstikove ulice izgublja svojo lepotico. Verjetno bo kmalu kakšno novo na vrsti. Zakaj se ne more že končno sprejet' zakona, kjer ni dovoljeno sekati odrasla in drugačna drevesa na privatnih zemljiščih.«

V zakonu o urejanju prostora je že nekaj let predvidena vpeljava posebnih aktov v posameznih občinah. Občina lahko sprejme odlok o urejenosti naselij in krajine. Škoda pa je, da se celovita presoja vplivov na okolje pri tem ne izvede.

MO Ljubljana ima nekaj pravil v zvezi z drevjem vgrajenih v odlok za prostorski akt OPN MOL-ID.

Očitno določila v OPN MOL-ID glede varstva zasaditve dreves niso dovolj za izvedbe konkretnih učinkov: manjkajo opredelitve zaščite kot »naravne vrednote« ali kot »elementi kulturne krajine« v OPN MOL-ID, pa tudi nedvoumne usmeritve za vzdrževanje vrtov – 34. člen bi bilo treba torej v besedilu dopolniti tudi v zvezi z vzdrževanjem in upoštevanjem legalnega predpisanega stanja na terenu, če to ni že samo po sebi razumljivo, in nadalje izvajanje inšpekcijskega nadzora.

V odloku je navedeno, da je treba zasaditi število dreves, nič pa o tem, da se jih potem nikjer »ne sme podreti«! Tudi ni jasno, kdo izvajanje te vrste določil nadzira.

V OPN MOL-ID (3. člen) je opisano: (12) »Drugi posegi v prostor vključujejo zunanjo ureditev objekta, ureditev in vzdrževanje odprtih površin itd.«

V zakonodaji ni jasno opredeljeno, kako se urejajo vrtovi, ker se zunanjim ureditvam ne priznava statusa objekta, na primer »objekta nizke gradnje« (gradbena inženirska dela). Včasih je bil ob gradbenem dovoljenju priložen načrt ureditve vrtov – zunanje ureditve, kar je bilo sestavni del pogojev lokacijskega dovoljenja; sedaj načrt ureditve na »gradbeni parceli« stavbe (ki jo še vedno zelo sramežljivo opredeljujemo) v izreku gradbenega dovoljenja ni posebej obravnavan – torej obvezujoč in nadziran od inšpekcije.

Pogoji poseganja v prostor za obravnavano lokacijo na Vrtači (kot »urbanistični pogoji«) med drugim narekujejo: »Reprezentančni predvrtovi morajo ostati pretežno nepozidani, prav tako osrednji, bivalni deli vrtov itd. Ohraniti je treba arhitektonske elemente, ki so sestavni del oblikovne zasnove vrta. Itd.« Nadalje za območje: »Na gradbeni parceli je treba na raščenem terenu zasaditi vsaj 25 dreves/ha« – kar je nedorečeno.

Ta predpis zahteva načrtovanje zasaditve primernega števila dreves ob začetku novogradnje, enako pa bi moralo veljati za vzdrževanje obstoječega stanja. Torej nadzor teh pogojev od inšpekcij – katere od mnogih? Gradbene, državne, lokalne, okoljske, naravovarstvene?

Za območje velja zaščita spomenika naravne in kulturne dediščine. Obstaja izdelan konservatorski načrt za območje, vendar o sekvoji ni govora. Očitno izjemno drevo ni naravovarstveno ali kulturnovarstveno zaščiteno?

Prikaz stanja glede posameznih zaščitenih dreves na mestnem območju v OPN MOL-ID obravnava večinoma drevesa na javnih površinah, kakšno redko tudi na zasebnih.

Taka primera sta na primer »hrast dob« ob Ziherlovi pred stanovanjskimi bloki in »rdeči hrast« na zasebnem zemljišču v Rožni dolini, ogrožena sekvoja na Vrtači ni (bila) obravnavana.

***

Martina Lipnik, u.d.i.a., Ljubljana