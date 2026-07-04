Vašo trditev razumem kot klasičen primer sprenevedanja in zavajanja javnosti

Spoštovana ministrica za kulturo, dr. Ignacija Fridl Jarc, v Sobotni prilogi je bil objavljen intervju z vami, v katerem trdite, navajam: »Če pa vas zanima Zavod za sodobni ples, vam moram iskreno povedati, da zaradi primanjkljaja v proračunu ministrstva za kulturo trenutno ni sredstev za njegovo delovanje. Četudi bi zagonska sredstva črpali iz obstoječe kohezije, je treba zagotoviti tudi integralni del sredstev, teh pa za leto 2027 predhodna vlada sploh ni predvidela.«

Naj najprej popravim vaš zdrs pri poimenovanju javnega zavoda, uradni naziv zavoda je namreč Javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti (skrajšani naziv: ZRSPU) in je bil soustanovljen med Vlado RS, MO Celje in MO Nova Gorica 19. 3. 2026 na podlagi Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031 in Razvojne strategije za sodobni ples 2024–2028. Sedež ima v Celju.

Vašo trditev o pomanjkanju in umanjkanju integralnih proračunskih sredstev za (so)financiranje delovanja zavoda razumem kot klasičen primer odločevalskega sprenevedanja in zavajanja javnosti. Ni res, da v veljavnem proračunu Republike Slovenije za leti 2026 in 2027 Ministrstvo za kulturo ne razpolaga s proračunskimi sredstvi za ta namen. Nasprotno. V letošnjem letu je za delovanje zavoda na proračunski postavki 131084 – Umetniški programi v javnih zavodih namenjenih 560.000 evrov, v naslednjem letu pa 602.000 evrov. Prav to so tista »zagonska sredstva«, ki jih omenjate v pogovoru. Kohezijska sredstva s tem nimajo prav nobene zveze. Imate pa prav, da večmilijonska kohezijska sredstva, namenjena kulturno-umetnostni vzgoji in mentoriranju na področju sodobnega plesa, nikoli ne bodo počrpana. Zakaj? Ker ste se odločili, da ključnega nosilca obeh projektov, pretežno financiranih iz evropskih sredstev, Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti torej, sploh ne nameravate financirati. Kar najverjetneje pomeni tudi vašo napoved izstopa države iz soustanoviteljskega razmerja z obema mestnima občinama. O tem, kje je ZRPSU danes in kaj se z njim dogaja, vas izčrpno obveščam v dokumentu, ki sem ga v petek, 26. 6. 2026, poslal pristojnim javnim uslužbencem.

Ali je kultura res steber strpne, humane in demokratične skupnosti, kot zagotavlja naslov intervjuja v Sobotni prilogi, si odgovorite sami. Sam v tako zveneče besede namreč nisem več prepričan, saj se po večdesetletnih prizadevanjih za institucionalizacijo sodobnega plesa v Sloveniji obeta ponovitev vaje iz leta 2012, ko je bil v mandatu druge vlade pod vodstvom Janeza Janše podobno zasnovan javni zavod preprosto ukinjen. Danes, pod četrto Janševo vlado, mislite nov, decentralizirani javni zavod v imenu koalicijske zaveze po »decentralizaciji« finančno onemogočiti (de facto ukiniti), v imenu »debirokratizacije« pa ne omogočiti zaposlovanja na tem dokazljivo najbolj prekariziranem področju umetnosti na Slovenskem.

Spoštovana ministrica, če se vam zdi primerno, me lahko za podrobnejše informacije povabite na razgovor, v vsakem primeru pa vas prosim, da mi najkasneje do ponedeljka, 6. 7. 2026, pisno odgovorite na vprašanje, ali bo v letošnjem letu (in v naslednjih letih) financiralo ZRSPU in kdaj lahko na našem računu pričakujemo sredstva. Vaš neodgovor bom razumel kot jasno sporočilo, da ste se odločili (le) za preteklost in ne (tudi) za prihodnost.

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Simon Kardum, vršilec dolžnosti direktorja Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti