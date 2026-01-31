Večna dilema podjetnikov: koliko najmanj plačati delavcem, da bodo še uporabni

Najprej moram povedati, da se na ekonomijo in podjetništvo spoznam toliko kot zajec na boben. Ampak kot državljan pa lahko imam neobvezujoče mnenje o čemerkoli. Torej minimalna plača, pojem, star toliko kot civilizacija. Večna dilema lastnikov zemlje in podjetnikov: koliko najmanj plačati delavcem ali pustiti kmetom pridelka, da bodo še uporabni. To je problem, ki je star toliko kot ekonomija – proizvajati čim ceneje in prodajati čim dražje.

Zgodnji kapitalizem te dileme niti ni imel, saj je bil izčrpan delavec lahko zamenljiv. Zato so se takrat pojavili delavsko gibanje in sindikati. V krvavem boju so si priborili pravico do minimalnega plačila in druge delavske pravice. Ta boj traja do današnjega dne, ko je del tega prevzela nase socialna država, kjer jo imajo. Danes še posebej, ko je glavni cilj lastnikov podjetij donos in delitev dobička.

Izvirni greh je star toliko kot minimalno plačilo. Ko občudujemo tehnični napredek in množično proizvodnjo poceni dobrin, slavimo uspešna podjetja in podjetnike, se ne vprašamo, ali bi te uspehe lahko dosegli brez podplačanih delavcev. To se je pokazalo kot še kako resnično pri našem prehodu v kapitalizem. Pogosto so bili hvaljeni in celo nagrajevani podjetniki, katerih delavci so lahko shajali samo s pomočjo Karitasa in Rdečega križa. Imeli smo celo primere suženjskega dela.

Pogled na podjetništvo bi morali obrniti za sto osemdeset stopinj. Podjetnik, ki noče ali ne zmore najnižje plačanemu delavcu zagotoviti plače, s katero bi ta lahko preživel sebe in vsaj še enega otoka, bi moral veljati za neuspešnega. Če bi se tak, obrnjeni pogled na minimalno plačilo uveljavil, bi sčasoma odpravili problematiko minimalne plače.

Seveda, uspešnost podjetja je odvisna tudi od objektivnih okoliščin, od stanja na trgu, energetike, surovin, carin, ko podjetje ne zmore zagotavljati plač. V takih, kriznih primerih bi priskočila na pomoč država, ki bi s podjetjem in sindikati iskala rešitev, da se čim prej povrne regularno stanje. Podjetje, ki v normalnih okoliščinah zaposlenih ne plačuje primerno, bi moralo veljati za neuspešno.

Tone Rački, Ljubljana